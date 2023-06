Roma e Inter avvisate, il presidente allo scoperto: 45 milioni non bastano

Calciomercato, avviso a Roma e Inter e non solo in vista della sessione estiva. Il presidente del club spara alto: non bastano 45 milioni

Avviso ai naviganti a pochi giorni dall’apertura della sessione estiva di calciomercato. Il presidente del club italiano esce ufficialmente allo scoperto, sparando alto sul prezzo del cartellino. Il giocatore è stato accostato a tante squadre in vista del mercato estivo, in prima fila Inter e Roma in Serie A ma non mancano le sirene estere. Eccole intanto le parole del presidente che svela diversi retroscena e fissa al rialzo il prezzo per la firma in estate.

Mancano undici giorni all’avvio della sessione di calciomercato estivo e continuano a cambiare gli scenari in Serie A e non solo. Tiago Pinto in casa Roma sta cercando di trovare la quadra sul nodo delle cessioni, entro il 30 giugno il manager portoghese deve piazzare circa 30 milioni di euro in uscita. Il dirigente giallorosso deve totalizzare questo tesoretto per rispettare i paletti economici sottoscritti con la UEFA, dopo la cessione di Benjamin Tahirovic all’Ajax si attendono novità per la giovane coppia Volpato – Missori, sempre più vicina al Sassuolo. Intanto ci sono le parole del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, che è uscito allo scoperto sul futuro di Guglielmo Vicario.

Calciomercato, Corsi avvisa Roma e Inter: per Vicario oltre 45 milioni

Il numero uno della squadra toscana fa gola a tanti club, in più occasioni è stato accostato anche alla Roma in vista della prossima stagione. Corsi, intervistato dai microfoni di Lady Radio ha così parlato del proprio portiere: “Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario.”

Il patron dell’Empoli spara alto per il cartellino dell’estremo difensore: “Il valore lo fanno tanti fattori. In Italia ci farebbe gioco fare un po’ di concorrenza all’Inghilterra e ho la sensazione che ora stia anche un po’ succedendo. Siamo al primo giro di portieri, con quello dell’Everton che sta passando per 45 milioni o quello del Brentford per cifre simili. E Vicario, perdonatemi, ma è superiore.“