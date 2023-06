Calciomercato Roma, Pinto senza freni: firma da 5 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto si scatena prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva. Fumata bianca sempre più vicina: firma da 5 milioni

Tiago Pinto assoluto protagonista prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Il dirigente giallorosso è tra i profili più attivi in Serie A, avendo già messo a segno due colpi in entrata a costo zero. Poche ore fa la Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Evan Ndicka, il difensore arriva a costo zero dall’Eintracht Francoforte. Su un binario parallelo il manager portoghese continua la sua corsa contro il tempo sul fronte delle cessioni. E la fumata bianca con la firma da 5 milioni è sempre più vicina in casa giallorossa.

Sono già due i rinforzi a costo zero per la Roma del futuro. Dopo l’ufficialità del centrocampista Houssem Aouar, che arriva dal Lione, la Roma ha annunciato nelle scorse ore l’ingaggio a zero di Evan Ndicka. Doppio colpo a costo zero per Tiago Pinto, che come la scorsa estate cerca di muoversi al meglio nel rispetto dei paletti economici imposti dalla UEFA al club guidato dai Friedkin. Il noto settlement agreement, sottoscritto con l’organismo che amministra il calcio in Europa, impone ai giallorossi di totalizzare uscite per 30 milioni di euro prima della fine di giugno.

Calciomercato Roma, Volpato ad un passo dal Sassuolo: altri 5 milioni per Pinto

Dopo aver definito la cessione di Benjamin Tahirovic all’Ajax, si attende la fumata bianca definitiva per il passaggio di Cristian Volpato al Sassuolo. L’ex Primavera, da due anni aggregato alla prima squadra, sembra pronto a sposare il progetto neroverde, l’accordo sarebbe totale e si attende l’annuncio a stretto giro di posta.

Si avvicina sempre più l’ufficializzazione dell’affare Volpato in casa Sassuolo. Nelle casse del club giallorosso dovrebbe finire un nuovo incasso importante, con la plusvalenza che avvicina Pinto al traguardo. Un altro tassello per Tiago Pinto che continua la corsa contro il tempo per totalizzare il tesoretto in uscita. Sempre in rotta emiliana c’è il giovane Filippo Missori, continua la trattativa anche per il laterale destro.