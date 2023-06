Calciomercato Roma, Pinto senza freni: ecco un’altra firma

Calciomercato Roma, dalle parole del procuratore ai fatti il passo è stato breve. Incontro positivo ed accordo totale in Serie A: nuova firma in arrivo per i giallorossi

Tiago Pinto si scatena prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Tutto fatto per un’altra firma, stavolta in uscita, con l’accordo totale in Serie A. L’incontro con il club si è concluso da poco ed ha avuto esito positivo, ora è solo questione di attesa per l’ufficialità dell’addio definitivo. Il manager portoghese mette un’ altra spunta sulla lista delle cessioni per arrivare al tesoretto in uscita entro la fine di giugno.

Giornate intense per Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente giallorosso è tra i profili più attivi in Serie A, sia sul fronte delle entrate che su quello delle cessioni. Nella giornata di ieri è arrivata l’attesa ufficialità del colpo Evan Ndicka. Il difensore mancino arriva in scadenza di contratto dall’Eintracht Francoforte, secondo innesto a zero dopo l’ingaggio di Houssem Aouar a centrocampo. In parallelo il manager portoghese si è sbloccato sul fronte delle cessioni, con la cessione di Benjamin Tahirovic all’Ajax. Il centrocampista svedese di origini bosniache rappresenta solo il primo colpo in uscita targato Pinto negli ultimi giorni di giugno.

Calciomercato Roma, accordo totale con il Sassuolo per la cessione di Missori

La cessione dell’ex Primavera ha fruttato 8.5 milioni nelle casse giallorosse, più uno di bonus. Pinto deve totalizzare 30 milioni in uscita per rispettare il settlement agreement accordato con la UEFA sul Fair play finanziario. Un altro baby giallorosso è in procinto di lasciare Trigoria.

Parliamo di Filippo Missori, laterale destro classe 2004, ultimo dei Primavera lanciati da Mourinho in prima squadra questa stagione. Ieri erano arrivate le parole del procuratore del baby giallorosso, che aveva rilanciato la pista Sassuolo per il futuro del terzino destro. L’incontro con la squadra emiliana, che segue da vicino anche Cristian Volpato, ha avuto esito positivo. L’intesa è totale e si va verso la firma con la cessione a titolo definitivo del diciannovenne alla corte emiliana. Un altro passo in avanti per Pinto sul fronte delle cessioni. Come scrive su Twitter il giornalista Gianluigi Longari il Sassuolo ha preso il giovane laterale della Roma.