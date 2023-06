Futuro Mourinho, incontro segreto e firma: pronto un biennale

Svolta imminente sul futuro di José Mourinho. C’è stato l’incontro segreto per lo Special One che potrebbe anticipare la firma. Possibile l’accordo fino al 2026, ecco i dettagli.

Le ultime uscite stagionali della Roma hanno fugato tutti i dubbi circa il futuro di José Mourinho. Il tecnico portoghese resta saldamente sulla panchina giallorossa, ci ha pensato lui stesso a spegnere i rumors di mercato che lo volevano lontano da Trigoria il prossimo anno. Ora il tecnico si sta godendo le vacanze in patria, dove nelle scorse ore c’è stato un incontro con il presidente Dan Friedkin, ecco come può cambiare il futuro dello Special One.

José Mourinho ha spento pubblicamente le voci su un possibile divorzio dalla Roma. Il tecnico portoghese ha comunicato prima alla squadra poi direttamente ai tifosi dello stadio Olimpico la propria volontà di restare al timone della squadra giallorossa. La prossima stagione sarà la terza alla guida della Roma per lo Special One, che sta trascorrendo le vacanze estive nella sua Setubal. Proprio nella patria del tecnico nelle scorse ore è stato intercettato anche Dan Friedkin, il presidente della Roma avrebbe incontrato in segreto l’allenatore in Portogallo.

Mourinho incontra Friedkin in Portogallo, rinnovo più vicino: firma fino al 2026

Nei giorni scorsi, durante uno show aereo a Pratica di Mare, lo stesso Friedkin aveva usato parole al miele nei confronti di José Mourinho. Più recente il meeting segreto tenuto in terra lusitana tra i due, che apre le porte ad una svolta imminente per il futuro dello Special One.

Secondo quanto rilancia l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ si stanno gettando le basi per il rinnovo dello Special One con la Roma. Il tecnico portoghese potrebbe firmare un prolungamento biennale, allungando il proprio accordo fino al 2026. Il quotidiano sottolinea come solo José Mourinho e Simone Inzaghi andranno in scadenza il prossimo anno sulle panchine delle big di Serie A. La proprietà statunitense potrebbe trovare la quadra economica e l’accordo con il tecnico nel futuro prossimo, annunciando un rinnovo biennale che i tifosi giallorossi accoglierebbero di sicuro con gioia.