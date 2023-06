Dalla Roma al Milan: addio senza clausola

Calciomercato, si infiamma il duello tra Roma e Milan con il nuovo ribaltone. Firma sul rinnovo e addio clausola: ecco cosa cambia per le due squadre di Serie A.

Sono giorni decisivi in ottica calciomercato in tutto il continente. In Serie A si accende la sfida tra Roma e Milan, le due squadre sono protagoniste di diversi intrecci di mercato. In particolare è in attacco che le due squadre italiane cercano rinforzi, con la speranza di trovare soluzioni low cost. E c’è un nuovo ribaltone all’orizzonte per giallorossi e rossoneri: la firma sul rinnovo apre all’addio senza la clausola rescissoria.

La squadra guidata da Stefano Pioli sta per cedere Sandro Tonali al Newcastle. L’addio al centrocampista ex Brescia dovrebbe fruttare la cifra record di oltre 70 milioni nelle casse rossonere, tesoretto da reinvestire in entrata per il Milan. Sono tanti gli obiettivi in comune tra la squadra di Pioli e quella di José Mourinho, a partire dal centrocampista Davide Frattesi, ancora una volta protagonista del mercato in Serie A. Anche in attacco le due squadre sono state accostate agli stessi obiettivi, Gianluca Scamacca dalla Premier League e Alvaro Morata dalla Liga spagnola.

Duello Roma – Milan per Morata: rinnovo senza clausola per lo spagnolo

Proprio sull’ex Juventus c’è un aggiornamento importante che potrebbe cambiare il suo futuro. Il centravanti spagnolo potrebbe lasciare l’Atletico Madrid nelle prossime settimane e sia Milan che Roma, oltre alla stessa Juve, sono state accostate ad un suo ritorno in Serie A.

Ora, secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, c’è da fare i conti con una novità decisamente importante. Alvaro Morata ha rinnovato con i Colchoneros fino al 2026 ma nel suo contratto non c’è traccia di clausola rescissoria. In prinicipio si era parlato di una clausola da 10 milioni di euro, poi proiettata almeno al doppio, l’assenza dell’accordo in uscita cambia tutto. Come evidenzia il quotidiano si tratta di un caso quasi unico, c’è un solo precedente in Liga, che potrebbe scompigliare le carte per Roma e Milan. L’addio all’Atletico Madrid infatti potrebbe materializzarsi solo qualora gli spagnoli accettino offerte low cost.