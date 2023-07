Calciomercato Roma, ha scelto il Milan: Champions decisiva

Calciomercato Roma, sorpasso rossonero ai danni di Tiago Pinto. Decisivo il fattore Champions League: il calciatore ha dato priorità al Milan

Tiago Pinto è riuscito a piazzare l’ultima cessione entro il 30 giugno, la Roma ha salutato definitivamente Carles Perez, tornato al Celta Vigo dopo un anno di prestito in Liga. Ora il dirigente giallorosso può concentrarsi su nuovi obiettivi in entrata, ma deve fare i conti con l’ampia concorrenza. Uno dei calciatori accostati alla lista dei desideri del portoghese avrebbe dato la priorità al passaggio al Milan di Stefano Pioli.

Quest’oggi si apre ufficialmente la finestra di calciomercato estivo, nella giornata di ieri la Roma ha annunciato la cessione definitiva di Carles Perez. L’attaccante esterno mancino è stato acquistato in via definitiva dal Celta Vigo, dopo la doppia cessione di Missori e Volpato al Sassuolo, Tiago Pinto ha tagliato il traguardo dei quasi 30 milioni di plusvalenze da totalizzare entro la fine di giugno. Ora il manager portoghese può concentrarsi sul fronte degli acquisti con più calma, si cercano rinforzi in tutte le zone del campo per la prossima stagione della Roma. Dopo aver messo a segno due nuovi colpi a costo zero, la squadra giallorossa deve fare i conti con il sorpasso del Milan su un altro calciatore che è andato in scadenza di contratto.

Calciomercato Roma, priorità Milan per Traore: fattore Champions decisivo

Fari puntati sul futuro di Adama Traore, anche lui ex Barcellona come Carles Perez. L’esterno offensivo spagnolo di origini maliane lascia il Wolverhampton dopo la scadenza del proprio contratto. Il calciatore classe ’96 è stato accostato in Serie A sia alla Roma di José Mourinho che al Milan di Stefano Pioli.

Ora, secondo quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio nelle scorse ore, l’esterno offensivo avrebbe dato priorità al Milan per il suo futuro immediato. Come aggiunto dall’esperto di mercato il fattore decisivo nella scelta di Traore sarebbe la prossima edizione della Champions League. L’ex Barcellona vuole infatti partecipare alla massima competizione calcistica continentale ed avrebbe espresso il passaggio al Milan come sua priorità.