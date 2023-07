Calciomercato Roma, non solo plusvalenze: altra cessione a sorpresa

Calciomercato Roma, non solo il fattore plusvalenze in uscita per Tiago Pinto. Un altro baby giallorosso è al passo d’addio: sono quattro le piste più calde

Tiago Pinto ha piazzato nella giornata di ieri un colpo importante in uscita. La cessione definitiva di Carles Perez, tornato al Celta Vigo dopo un anno di prestito, ha chiuso il cerchio sul nodo delle plusvalenze. Sfiorato il traguardo dei 30 milioni, utili a rispettare i parametri imposti dalla UEFA sul settlement agreement in tema Fair Play finanziario. Il portoghese ha piazzato in uscita due calciatori di rientro dai prestiti e diversi ex Primavera giallorossi, senza cedere alcun titolare della rosa a disposizione di José Mourinho. Ma c’è un altro ‘bimbo’ pronto a salutare Trigoria nelle prossime settimane.

Tiago Pinto show in uscita negli ultimi giorni di giugno. Il dirigente portoghese è riuscito nell’ardua impresa di piazzare diversi colpi in uscita, senza sacrificare a basso costo nessun big della rosa giallorossa. A lasciare definitivamente Trigoria sono stati due giocatori di rientro dal prestito in Liga, Carles Perez e Justin Kluivert e tre baby giallorossi lanciati in prima squadra da José Mourinho. Il primo è stato Benjamin Tahirovic, acquistato a titolo definitivo dall’Ajax. Poi è stato il momento della coppia formata da Cristian Volpato e Filippo Missori, acquistati dal Sassuolo. E c’è un altro ‘bimbo’ pronto a lasciare i giallorossi nelle prossime settimane.

Calciomercato Roma, anche Cassano in uscita: quattro squadre sull’attaccante della Primavera

Parliamo di Claudio Cassano, classe 2003 già convocato da José Mourinho in prima squadra ad ottobre. L’attaccante pugliese venne aggregato alla Roma in occasione della sfida di Europa League contro il Betis, ma non scese in campo. Impiegabile su più posizioni in attacco, il suo profilo può nuovamente animare il fronte delle uscite in casa giallorossa.

Sarebbero ben quattro le squadre pronte ad aggiudicarsi il diciannovenne nelle prossime settimane. A riferirlo è l’edizione odierna del Quotidiano Sportivo, che evidenzia come l’Ascoli abbia messo nei radar il baby attaccante giallorosso. Oltre alla formazione marchigiana c’è anche la Reggiana, neopromossa in Serie B, sulle sue tracce ma non solo. Vive anche due piste europee: la prima porta a guardare all’Utrecht la seconda al Metz.