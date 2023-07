Pinto show: appuntamento fissato e nuova firma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto si scatena in questa fase della sessione estiva. Nuovo appuntamento e firma imminente in programma: scopri i dettagli.

Il calciomercato della Roma è entrato nel vivo. Tiago Pinto fissa l’appuntamento per chiudere un’altra firma in casa giallorossa. Prende forma la Roma in vista della prossima stagione, la terza in panchina per José Mourinho. Dopo aver messo a segno il quarto colpo in entrata per i giallorossi, il dirigente portoghese continua a lavorare sul fronte degli acquisti e delle cessioni. L’ex Benfica continua anche a monitorare le questioni legate ai rinnovi di contratto in casa giallorossa.

Tiago Pinto sta vivendo giornate di passione in ottica calciomercato. La Roma continua a seguire Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, per il quale c’è da registrare anche la concorrenza dell’Inter, scottata dal possibile arrivo di Lukaku alla Juventus. Intanto in casa Roma vanno avanti le manovre di Tiago Pinto, che ha chiuso per il rinnovo contrattuale di Stephan El Shaarawy. Il Faraone si lega alla squadra giallorossa fino al 2025, ritoccando in basso il proprio stipendio. In attesa di incontrare anche l’agente di Paulo Dybala, con l’obiettivo di alzare l’ingaggio ed eliminare la clausola, Pinto si prepara ad un nuovo prolungamento di contratto imminente.

Calciomercato Roma, appuntamento per il rinnovo di Bove: firma prima dell’Algarve

Fari puntati sul futuro di Edoardo Bove, una delle sorprese della scorsa stagione in casa Roma. A suon di grandi prestazioni l’ex Primavera ha guadagnato sempre più spazio nelle scelte di José Mourinho, collezionando in tutte le competizioni ben 33 presenze e 2 reti.

Ora si attende a stretto giro di posta l’incontro tra Tiago Pinto e l’entourage del classe 2002. Nelle scorse settimane il Sassuolo sembrava pronto a strapparlo alla Roma, ma il centrocampista non è stato ceduto e si prepara a vivere una nuova stagione da protagonista in giallorosso. Prima della partenza per l’Algarve, fissata al 22 luglio, Pinto incontrerà il procuratore del giovane giallorosso. L’obiettivo del portoghese è quello di blindare il ragazzo, proponendogli un adeguamento salariale per il rinnovo di contratto.