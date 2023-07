Calciomercato Roma, Pinto sorpassato: contatti con i rivali

Calciomercato Roma, un obiettivo dei giallorossi sembra allontanarsi in vista delle prossime settimane. Il calciatore è finito nel mirino dei rivali di sempre.

Sono giornate decisive in ottica calciomercato in casa Roma. Il club giallorosso, che tra due giorni partirà per il ritiro estivo in Portogallo, è a caccia di rinforzi di livello in vista della prossima stagione, la terza con José Mourinho in panchina. Le attenzioni sono rivolte alle manovre di Tiago Pinto, che sta vivendo giornate di stallo per quel che riguarda la caccia a nuovi centrocampisti ed attaccanti. Dopo aver sistemato il pacchetto difensivo ora si attendono nuovi innesti di qualità, ma c’è un obiettivo che può allontanarsi dai radar giallorossi.

Meno due alla partenza della Roma in Algarve. La squadra giallorossa tornerà in Portogallo per il ritiro estivo, dopo due settimane di lavoro intenso a Trigoria. Mentre José Mourinho lancia nuovi segnali sui social network, si accendono i riflettori sulle future mosse del connazionale Tiago Pinto. Il tandem portoghese è a caccia di rinforzi di livello per cercare di riportare la Roma in Champions League il prossimo anno e tornare ad inseguire un nuovo trofeo. In attacco le piste più calde sono quelle che puntano ad Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Mentre a centrocampo, dove è già arrivato a zero Houssem Aouar, oltre alla pista Renato Sanches dal PSG c’è ne è un’altra accostata alla lista dei desideri giallorossa per il prossimo anno.

Calciomercato Roma, Sabitzer più lontano: il Borussia Dortmund all’assalto

Parliamo di Marcel Sabitzer, reduce dal prestito al Manchester United e nuovamente in uscita dal Bayern Monaco. Il classe ’94 sembra non rientrare nei piani di Tomas Tuchel, ed è stato accostato anche alla Roma. Non sarà facile però strapparlo dal club bavarese per i giallorossi senza piazzare cessioni importanti a stretto giro di posta e la concorrenza è in aumento.

Dalla Germania arriva un aggiornamento importante sul futuro del calciatore austriaco. Secondo quanto evidenziato dalla Bild il centrocampista del Bayern Monaco sarebbe finito nel mirino dei rivali di sempre dei bavaresi, il Borussia Dortmund. La squadra giallonera, che ha perso Jude Bellingham a centrocampo, sembra pronta a fiondarsi sull’austriaco bruciando la concorrenza della Roma.