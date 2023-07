Fattore Dybala e occhiolino alla Roma: Juve beffata

Calciomercato Roma, fattore Dybala decisivo per mandare al tappeto la Juventus. Il giovane calciatore strizza l’occhio al club giallorosso, esaltando nuovamente la ‘Joya’.

Il fattore Paulo Dybala può sorridere alla Roma in ottica calciomercato estivo. La ‘Joya’, autentico trascinatore della squadra giallorossa la scorsa stagione, si avvicina a piccoli passi al rinnovo con il club giallorosso. L’attaccante argentino è stato indicato come uno dei principali sponsor di mercato nella corsa ad Alvaro Morata, molto amico del numero 21 giallorosso dai tempi della Juventus. Il club bianconero, che ha perso l’attaccante argentino a parametro zero, può subire una nuova beffa da parte della Roma.

Sono giornate decisive in ottica calciomercato per la Roma. Tiago Pinto è tornato a concentrarsi sul nodo delle cessioni, piazzando due colpi in uscita tra gli esuberi. I giallorossi salutano Eldor Shomurodov e Bryan Reynolds, l’attaccante uzbeko passa al Cagliari in prestito con diritto di riscatto. Il terzino statunitense passa definitivamente al Westerlo, il dirigente portoghese continua a sfoltire la rosa in attesa di piazzare nuovi colpi in entrata. I nomi più caldi sono sempre quelli di Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata in attacco. Mentre a centrocampo la pista Renato Sanches torna ad essere di strettissima attualità per la squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Baldanzi esalta nuovamente Dybala: l’occhiolino del trequartista

Un altro obiettivo accostato alla Roma e non solo è il trequartista Tommaso Baldanzi, protagonista la scorsa stagione con la maglia dell’Empoli. Il classe 2003 aveva già indicato Paulo Dybala come proprio idolo, aumentando i rumors di un possibile interesse della Roma nei confronti del gioiellino della squadra toscana.

Il trequartista ventenne è finito anche nei radar della Juventus e quest’oggi ha esaltato nuovamente le doti di Paulo Dybala. In una speciale intervista doppia sulla ‘Gazzetta dello Sport’, insieme al compagno Fazzini. Entrambi hanno esaltato la ‘Joya’, indicandolo come l’avversario che più li ha impressionati in Serie A. Ecco le parole di Baldanzi: “Come sempre, ho un occhio di riguardo per quelli del mio ruolo e vedere Dybala da vicino mi ha fatto capire ancor di più quanto sia forte”.