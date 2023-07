Frenata improvvisa e Roma avvisata: salta la firma

Calciomercato Roma, frenata improvvisa e trattativa congelata a centrocampo. La firma non è arrivata e potrebbe accendere nuovamente le sirene giallorosse.

Prosegue in Algarve il ritiro estivo della Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa tornerà in campo questa sera, per l’amichevole contro l’Estrela Amadora allo stadio Municipal di Albufeira. In Portogallo è presente anche Tiago Pinto, che sta definendo gli ultimi colpi in uscita prima di tornare a fiondarsi sui nuovi innesti. Le piste più calde al momento sono due: Gianluca Scamacca in attacco e Renato Sanches per il centrocampo. Mentre un altro centrocampista accostato ai giallorossi ha frenato la sua cessione in queste ore.

Nell’attesa di rivedere la Roma in campo questa sera, alle ore 21 contro l’Estrela, le attenzioni si spostano sulle mosse di Tiago Pinto. Il dirigente ex Benfica ha raggiunto il ritiro dei giallorossi in Portogallo e sta sbloccando diverse cessioni. Già ufficiale Eldor Shomurodov, passato in prestito a Cagliari di Ranieri. In via di definizione anche gli altri esuberi, da Vina a Reynolds passando per Gonzalo Villar. La prossima settimana poi ci sarà un nuovo vertice per Gianluca Scamacca con il West Ham. Oltre al centravanti Tiago Pinto vuole chiudere per il nuovo centrocampista da regalare a mister Mourinho.

Calciomercato, Roma e Fiorentina avvisate: frenata per Dominguez al Fenerbahce

Tutti gli indizi portano la Roma a guardare a Renato Sanches, in uscita dal PSG. Il centrocampista portoghese può raggiungere la Roma nelle prossime settimane, resta da trovare la quadra su cifre e formula. Mentre cambia il futuro per un altro obiettivo in mezzo al campo accostato alla squadra giallorossa.

Parliamo di Nico Domnguez, centrocampista argentino tra i migliori nel Bologna della scorsa stagione. Il calciatore classe ’98 è stato accostato alla lista dei desideri di tante squadre in Serie A. Dalla Roma al Milan, passando per la Fiorentina di Italiano, il centrocampista era però ad un passo dalla firma con il Fenerbahce in Turchia. Firma che non è arrivata, come scrive Alfredo Pedullà su Twitter. Dominguez avrebbe deciso di congelare la trattativa, prendendosi 24-36 ore per riflettere sul proprio futuro.