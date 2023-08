Rivoluzione e addio a sorpresa: nuovo bomber in Serie A

La Roma sta per chiudere il ritiro estivo in Portogallo e Tiago Pinto continua a cercare la quadra per il nuovo bomber. Contatti in Serie A ed addio a sorpresa per la squadra giallorossa.

Continua la caccia al bomber per Tiago Pinto in casa Roma. Il dirigente portoghese vaglia piste alternative dopo l’inserimento dell’Inter nella corsa a Gianluca Scamacca. La squadra allenata da Simone Inzaghi sembra sempre più vicina alla firma dell’ex Sassuolo, superando ancora una volta la concorrenza dei giallorossi. E per questo Tiago Pinto continua a vagliare piste alternative, stabilendo nuovi contatti per un attaccante in Serie A, l’effetto domino apre all’addio a sorpresa dopo una sola stagione.

La sessione estiva di calciomercato in casa Roma ruota intorno al nuovo rinforzo offensivo da consegnare a José Mourinho. La squadra giallorossa sta per lasciare il ritiro estivo in Portogallo e a meno di venti giorni dall’esordio stagionale l’unico centravanti di ruolo è Andrea Belotti. L’ex Torino è reduce però da una stagione decisamente deludente, certificata dalla casella delle reti rimasta a zero in Serie A lo scorso anno. Ed il ‘Gallo’, nonostante la firma fresca sul rinnovo fino al 2025, potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane. In caso di svolta in uscita la Roma avrebbe già avviato i contatti con una vecchia conoscenza dello Special One, già accostata ai radar della squadra giallorossa.

Rivoluzione in attacco e addio a Belotti: l’alternativa in Serie A porta ad Arnautovic

Mentre sembra sfumare la pista per il ritorno di Gianluca Scamacca a Trigoria, con l’Inter uscita allo scoperto sul centravanti del West Ham, la Roma si avvicina al giovane Marcos Leonardo dal Santos. Ma, in caso di addio ad Andrea Belotti, ritorna di moda il profilo dell’austriaco Marko Arnautovic dal Bologna, nei giorni scorsi ci sarebbe già stato un contatto tra le parti.

Secondo quanto scrive il sito Laroma24.it, l’austriaco classe ’89 potrebbe arrivare alla Roma in caso di addio ad Andrea Belotti, sul quale nelle scorse settimane si era parlato di interesse in Turchia. Occhio però alla concorrenza su Arnautovic, che sarebbe una delle prime opzioni proprio del West Ham come sostituto di Gianluca Scamacca.