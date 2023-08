Mourinho alza il muro: doppia cessione bloccata

José Mourinho alza il muro intorno al calciomercato della Roma. Novità in uscita e doppia cessione bloccata: c’è il veto dello Special One alle manovre di Tiago Pinto.

La Roma saluta il Portogallo chiudendo il ritiro in Algarve con l’ultima amichevole in casa del Farense. La squadra giallorossa si è imposta per 4 reti a 2 sugli avversari. Oltre ad una doppia autorete dei portoghesi sono tornati al gol capitan Lorenzo Pellegrini ed Andrea Belotti. Parallelamente si muovono le manovre di Tiago Pinto, che sta stringendo i tempi per consegnare un nuovo rinforzo offensivo a José Mourinho. Ed il tecnico giallorosso potrebbe stravolgere i piani in uscita del dirigente connazionale.

Tiago Pinto sta cercando di chiudere in tempi brevi il colpo Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano è ad un passo dall’addio al Santos, che dovrebbe accettare 10 milioni più 8 di bonus per la firma del classe 2003 con la Roma. Il giovane attaccante brasiliano va a colmare il vuoto in attacco causato dall’infortunio di Tammy Abraham, in attesa di nuovi sviluppi che potrebbero tornare a coinvolgere il profilo di Alvaro Morata in futuro. Ma per arrivare allo spagnolo, e soddisfare le richieste economiche dell’Atletico Madrid, è indispensabile fare cassa con le cessioni. Proprio sul fronte delle uscite c’è una doppia novità da registrare in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, doppio veto Mou in uscita: Spinazzola e Ibanez sono fedelissimi

Dopo aver piazzato vari esuberi, da Reynolds a Shomurodov passando per Vina al Sassuolo, resta il solo Gonzalo Villar in attesa di destinazione. Ma per provare ad affondare un colpo altisonante in entrata è ovvio che debbano esserci cessioni più importanti in casa giallorossa. Ecco le possibili scelte di José Mourinho sul fronte delle uscite.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera’, sarebbero in cinque i calciatori in odore di addio tra i potenziali titolari. Parliamo dei vari Rick Karsdorp, Ola Solbakken, Andrea Belotti, Leo Spinazzola e Roger Ibanez. Secondo il quotidiano José Mourinho avrebbe messo un veto alla cessione di questi ultimi due, considerandoli fedelissimi. Una scelta che andrebbe inevitabilmente ad impattare con le manovre di Tiago Pinto in uscita.