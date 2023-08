Ritorno di fiamma in attacco, Mou avvisato: incontro con il Barcellona

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma a sorpresa in attacco in casa Barcellona. Il club catalano incontra nelle prossime ore il calciatore, vero e proprio svincolato di lusso.

La Roma è tornata a lavorare a Trigoria dopo il ritiro estivo in Portogallo. Altre due sfide amichevoli attendono la squadra di José Mourinho prima del debutto stagionale in Serie A, in casa contro la Salernitana. Lo Special One continua ad attendere segnali da Tiago Pinto per nuovi rinforzi in entrata, in particolare per il settore offensivo. Ad oggi l’unico centravanti a disposizione del tecnico portoghese è Andrea Belotti, che ha dato buoni segnali nell’ultima amichevole contro l’Estrela Amadora. Ma l’ex Torino non può bastare in vista della terza stagione a guida José Mourinho in casa Roma.

Sono tante le piste accostate all’attacco della Roma in questi ultimi giorni di calciomercato. Sempre più lontane le strade che portano a Gianluca Scamacca, su cui è uscita allo scoperto l’Inter ed Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha chiuso recentemente le porte ad un possibile approdo in giallorosso, ma ha esaltato nuovamente mister José Mourinho. Ora la pista più calda guarda i giallorossi pronti a chiudere un colpo in prospettiva dal Brasile, con il classe 2003 Marcos Leonardo in cima al taccuino di Tiago Pinto. Altri nomi invece hanno visto coinvolti nomi più esperti, che vedrebbero lo Special One pronto ad affidarsi al cosiddetto usato sicuro.

Calciomercato Roma, Alexis Sanchez incontra il Barcellona: ritorno di fiamma a costo zero

Parliamo di profili come Marko Arnautovic, per cui sarebbe in piedi una complicata trattativa con il Bologna, o un altro ex Inter come Alexis Sanchez. L’attaccante cileno, classe ’88, è ancora svincolato dopo la scadenza di contratto con il Marsiglia. Lo scorso anno Sanchez ha trovato la via della rete in 18 occasioni, ma il club transalpino ha deciso di perderlo a zero.

L’esperto attaccante cileno è stato accostato anche alla lista dei desideri della Roma. Ma José Mourinho deve fare i conti con il ritorno di fiamma del Barcellona sull’attaccante attualmente svincolato. Secondo quanto evidenzi il sito Thesun.co.uk, nelle prossime ore ci sarà l’incontro decisivo tra il club catalano e l’attaccante cileno. Si attendono novità imminenti per il ritorno di Sanchez in maglia Blaugrana.