Addio Ibanez, l’indizio social divide i tifosi della Roma

Roger Ibanez esce allo scoperto sui social network dopo le voci di addio alla Roma. Ecco la dedica postata su Instragram dal difensore brasiliano in queste ore.

Mentre continuano a rincorrersi le voci sull’addio a Roger Ibanez il difensore posta degli scatti emblematici sui social network. Le foto pubblicate in queste ore dal calciatore brasiliano hanno da subito scatenato i commenti dei tifosi della Roma. Il web giallorosso si divide sotto il post del difensore romanista, che ha scelto una serie di scatti emblematici in queste ore. Ore di attesa che coinvolgono direttamente il numero 3 giallorosso, che potrebbe finire in Premier League nelle prossime settimane.

L’addio a Roger Ibanez è tornato un tema caldo nella sessione di calciomercato estivo della Roma. Sulle tracce del difensore brasiliano c’è la pista inglese rappresentata dal Nottingham Forest. L’eventuale cessione del calciatore classe ’98 rappresenterebbe una vera e propria boccata d’ossigeno per le finanze dei giallorossi. Il tesoretto in uscita può esser riversato nella caccia al rinforzo offensivo, col nome di Marcos Leonardo al momento in pole position per l’attacco della Roma del futuro. Sul difensore ex Atalanta è stato accostato anche l’interesse di club arabi, ma in queste ore sembra essere il club inglese la pista più concreta per l’addio ai giallorossi. Nel frattempo è lo stesso calciatore a lanciare un segnale sui social network.

Ibanez posta una serie di scatti in bianco e nero: la reazione dei tifosi della Roma

Roger Ibanez condivide una serie di foto emblematiche sul proprio profilo Instagram. Il calciomercato estivo dei giallorossi è stato fin qui segnato dai tanti messaggi social lanciati da José Mourinho. In queste ore il difensore brasiliano ha condiviso una serie di scatti in bianco e nero, accompagnati dall’icona di una macchina fotografica ed una pellicola.

Nove foto in bianco e nero che possono rappresentare un segnale di calciomercato in casa Roma. La serie di scatti ha dato a tanti sul web l’impressione di una sorta di ‘titoli di coda’ all’esperienza giallorossa. E sotto al post ci sono tanti commenti di tifosi, divisi tra chi vorrebbe la permanenza del brasiliano e chi lo spinge all’addio.