L’attaccante vola da Mourinho: il saluto sui social

Calciomercato Roma, il giovane attaccante è pronto a raggiungere Trigoria. Ecco il saluto sui social che può anticipare la nuova firma in casa giallorossa.

Archiviato il ritiro estivo in Portogallo, la Roma di José Mourinho ha ripreso a lavorare a Trigoria. Domani sera la squadra giallorossa tornerà in campo, per la penultima amichevole prima dell’esordio stagionale. Domani sera la squadra dello Special One affronterà il Tolosa, in casa del club francese. Roma che volerà in Francia nelle prossime ore, mentre un giovane attaccante sembra pronto a sbarcare a Trigoria a stretto giro di posta.

Il calciomercato estivo della Roma non ha ancora consegnato a José Mourinho l’atteso rinforzo in attacco. Lo Special One attende segnali dal connazionale Tiago Pinto, che continua a trattare con il Santos per lo sbarco di Marcos Leonardo nella Capitale. Il profilo del classe 2003, in forza al Santos, sembra quello più vicino alla firma con la Roma. La suggestione Alvaro Morata appare al momento in salita, mentre Gianluca Scamacca, accostato prima ai giallorossi poi ad un passo dall’Inter, sembra pronto a firmare con l’Atalanta per il ritorno in Serie A. Oltre al giovane brasiliano per l’attacco sono stati accostati alla Roma nomi più esperti, come Marko Arnautovic dal Bologna o più recentemente la pista Dries Mertens dal Galatasaray.

Calciomercato Roma, Solbes verso la firma in giallorosso: il saluto sui social dell’argentino

Nel frattempo un altro giovanissimo attaccante sembra pronto a sbarcare a Roma, per giocarsi le sue chance alla corte dei giallorossi. Parliamo dell’argentino classe 2006 Ricky Solbes. Il giovane calciatore aveva già svolto un provino a Trigoria nei mesi scorsi, ora la firma con i giallorossi sembra avvicinarsi.

Su Instagram è stato lo stesso argentino a lanciare un saluto, con tanto di valigia in mano, come sottolinea il sito de ‘Il Romanista’. L’attaccante sembra ormai pronto a lasciare il Defensa y Justicia per firmare il nuovo contratto che lo legherà alla Roma. Vista la giovanissima età, l’argentino potrebbe essere aggregato alla primavera giallorossa, come è stato per il centrocampista Guerrero, arrivato dal Real Madrid. Primavera che nelle ultime due stagioni ha visto tanti giovani diventare protagonisti in prima squadra, grazie alle scelte di José Mourinho.