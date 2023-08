Addio e doppietta Inter: blitz per il bomber

Calciomercato Roma, nuova sfida con l’Inter alla finestra per Tiago Pinto. Addio e doppietta in attacco: c’è il blitz per il bomber in Serie A. Giallorossi avvisati

Nuovo intreccio tra Roma e Inter nella caccia al rinforzo offensivo in queste ultime settimane di calciomercato estivo. La squadra nerazzurra può innestare l’effetto domino in attacco, con la doppietta di Marotta per soddisfare le richieste di Simone Inzaghi. Ancora una volta le manovre offensive del club lombardo si sovrappongono ai profili sul taccuino di Tiago Pinto in casa Roma. A partire dalla pista Alvaro Morata, poi Gianluca Scamacca, ufficializzato ieri dall’Atalanta, ora spunta una nuova sfida per il bomber in Serie A.

L’Inter torna ad insidiare la Roma nella caccia al bomber. La squadra giallorossa sta cercando di piazzare il prima possibile nuovi colpi in entrata, con un focus sul nuovo centravanti da consegnare a José Mourinho. L’esordio stagionale per i giallorossi si avvicina, tra dodici giorni contro la Salernitana allo stadio Olimpico, e lo Special One ha a disposizione il solo Andrea Belotti come terminale offensivo di ruolo. Secondo quanto filtra tra gli addetti ai lavori la squadra giallorossa vorrebbe chiudere un doppio colpo in attacco, affiancando ad un giovane profilo una punta più esperta. Mentre prosegue ad oltranza la trattativa con il Santos per il classe 2003, Marcos Leonardo, nella serata di ieri si è accesa una nuova pista in Serie A

Calciomercato Roma, anche l’Inter su Zapata: l’addio a Correa sblocca il domino in attacco

José Mourinho ieri ha lanciato un nuovo messaggio a Tiago Pinto, evidenziando come la Roma sia in ritardo nella caccia al rinforzo offensivo. La squadra giallorossa starebbe lavorando per consegnare allo Special One due profili in vista della prossima stagione, una punta più giovane ed un profilo più esperto, e si seguono diverse piste in Serie A. Nella serata di ieri si è parlato di contatti con l’Atalanta per il centravanti colombiano Duvan Zapata.

La squadra bergamasca, che ha chiuso ufficialmente il colpo Scamacca dal West Ham, potrebbe sfoltire l’attacco nei prossimi giorni. Oltre alla suggestione Luis Muriel, la Roma avrebbe chiesto informazioni per Duvan Zapata. L’attaccante colombiano però può finire anche nel mirino dell’Inter di Marotta e Inzaghi. Come evidenzia ‘Tuttosport’, la squadra nerazzurra, in caso di addio a Correa, oltre a Balogun può tentare l’assalto al centravanti colombiano.