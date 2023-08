Calciomercato Roma, assist dalla Ligue 1: via libera per il bomber

Calciomercato Roma, controsorpasso in attacco e via libera per Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso continua il braccio di ferro per il bomber: c’è l’assist dalla Ligue 1.

Sono giornate cruciali per il calciomercato estivo della Roma. Tiago Pinto continua il braccio di ferro per consegnare l’atteso rinforzo offensivo a José Mourinho e spunta un assist in arrivo dalla Francia per le manovre in entrata dei giallorossi. L’esordio stagionale si avvicina, in programma domenica 20 agosto allo stadio Olimpico contro la Salernitana ed il tempo stringe per il dirigente portoghese. Ecco le ultime notizie che possono fornire a Tiago Pinto il via libera definitivo per arrivare all’attesa fumata bianca in attacco.

Si avvicina l’esordio stagionale per la Roma di José Mourinho, pronto ad iniziare il suo terzo anno sulla panchina giallorossa. Undici giorni separano la Roma dalla prima giornata di Serie A, in programma allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Lo Special One rimane in attesa di nuovi rinforzi in attacco, dove il solo centravanti di ruolo è l’ex Torino, Andrea Belotti. Secondo gli ultimi rumors di mercato la squadra giallorossa ha intenzione di chiudere per un doppio rinforzo in attacco, regalando a Mourinho una punta più esperta ed un giovane centravanti. Per quanto riguarda il primo rinforzo i nomi più in voga sono quelli di Duvan Zapata e Luis Muriel, in uscita dall’Atalanta, più defilato Marko Arnautovic per il quale il Bologna non concede sconti. Mentre per il colpo in prospettiva il nome più caldo resta quello del brasiliano Marcos Leonardo.

Calciomercato Roma, il Monaco irrompe nella corsa a Washington: via libera Marcos Leonardo

L’attaccante classe 2003 vuole la Roma e la squadra giallorossa negli ultimi giorni ha presentato al Santos l’offerta economica attesa per la fumata bianca decisiva. Via libera che ancora non arriva in casa brasiliana, dopo il doppio addio a Falcao ed al tecnico Turra, il Peixe sembra pronto a cedere anche l’attaccante Deivid Washington, nelle scorse ore ad un passo dal Chelsea.

Ma sull’attaccante classe 2005 c’è da registrare il forte ritorno di fiamma del Monaco. Considerato che difficilmente il Santos si priverà di due attaccanti in questa fase della stagione, il club di Ligue 1 ha pareggiato l’offerta dei Blues, secondo quanto rivelato dal sito Uol.com.br.