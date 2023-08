Milan prenditutto e Roma avvisata: rinnovo e assalto in Serie A

Calciomercato Roma, ribaltone in uscita sulle manovre del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri cambiano strategia e avvertono Tiago Pinto: rinnovo e assalto in Serie A.

Nuovo duello alla finestra per Roma e Milan in questa sessione di calciomercato estivo. L’esordio stagionale si avvicina e mancano oltre venti giorni alla chiusura della finestra estiva in Serie A. Le manovre dei rossoneri si intrecciano per l’ennesima volta con i nomi sulla lista dei desideri di Tiago Pinto, con una novità importante in uscita in casa Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli starebbe studiando il colpo in Serie A, a prescindere dall’addio a centrocampo nella rosa rossonera.

Dieci giorni al via della nuova Serie A e spunta un nuovo duello di mercato tra Roma e Milan. La squadra rossonera si è scatenata nelle scorse settimane, dopo aver ceduto per una cifra record il centrocampista Sandro Tonali al Newcastle. La squadra rossonera ha chiuso diversi colpi in entrata dopo la cessione dell’ex Brescia e sta continuando a vagliare profili per aumentare la qualità della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Uno dei nomi caldi per il settore di gioco nevralgico del Milan è stato segnalato anche nei radar della Roma di José Mourinho, che a centrocampo deve fare i conti con il possibile addio di Nemanja Matic. In attesa di capire il futuro dell’ex Manchester United, c’è una novità nelle manovre in entrata dei rossoneri in Serie A.

Calciomercato Roma, il Milan non molla Dominguez: ribaltone Krunic in uscita

Fari puntati su Nico Dominguez, centrocampista argentino in forza al Bologna. La scorsa stagione il classe ’98 è stato tra i protagonisti della squadra allenata da Thiago Motta, ma il rinnovo non è arrivato con gli emiliani e nelle prossime settimane potrebbe essere ceduto. Il profilo del calciatore sudamericano fa gola sia alla Roma di Mourinho che al Milan di Pioli.

Ma attenzione alle manovre rossonere a centrocampo. Se fino ad oggi l’approdo di Dominguez al Milan sembrava legato all’addio di Rade Krunic, secondo ‘Tuttosport’, le carte in tavola sono cambiate. L’assalto all’argentino potrebbe arrivare a prescindere dal futuro del mediano bosniaco, che potrebbe invece rinnovare a sorpresa. Una volta ceduti gli altri esuberi il Milan piomberebbe su Nico Dominguez.