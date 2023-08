Lukaku alla Roma con lo scambio: mossa choc di Pinto

Calciomercato Roma, esplode la bomba Lukaku sulle manovre in entrata di Tiago Pinto. Il gigante belga può raggiungere José Mourinho con lo scambio a sorpresa.

Si avvicina l’esordio stagionale della Roma ed il calciomercato estivo dei giallorossi è entrato in una fase di stallo totale in entrata. Definita in via ufficiale la cessione di Roger Ibanez, che ha già esordito in Arabia Saudita, José Mourinho e la piazza giallorossa attendono nuovi segnali in entrata da Tiago Pinto. Gli umori dell’universo romanista sono decisamente diversi fin qui rispetto a quanto visto dodici mesi fa, quando Pinto piazzò colpi di livello della portata di Paulo Dybala e Gini Wijnaldum. Sull’onda dei nomi della scorsa estate, rispunta la tentazione Romelu Lukaku per la squadra giallorossa.

Il calciomercato estivo della Roma in entrata è in una fase di stand-by da diverse settimane. José Mourinho, che è uscito allo scoperto sul tema, attende nuovi rinforzi dalle manovre di Tiago Pinto. Manovre tutt’altro che semplici in questa fase della sessione estiva per l’ex Benfica, che continua a sondare diverse piste in entrata con un focus sul ruolo del centravanti. Respinto l’assalto last minute per l’argentino Beltràn e con la pista Marcos Leonardo sempre più in salita, rispunta una pista suggestiva, in grado di scaldare la piazza giallorossa in queste ultime settimane decisamente tiepida in ottica calciomercato, parliamo dell’attaccante del Chelsea, Romelu Lukaku.

Calciomercato, intrigo Lukaku e scambio a sorpresa della Roma: Abraham a zero per il Chelsea

Il gigante belga è stato al centro di una vera e propria telenovela di mercato fin qui. Prima la rottura con l’Inter, che ne ha compromesso il ritorno, poi l’accostamento alla Juventus di Allegri. Il passaggio in bianconero del bomber è stato però fermato dalla possibile permanenza di Dusan Vlahovic in bianconero, il serbo sarebbe potuto finire in uno scambio con il Chelsea ma ci sono già state diverse frenate nella trattativa.

Ecco perché il profilo di Big Rom potrebbe convenire alla Roma e viceversa. Secondo quanto evidenzia il sito Footballnews24.it, Romelu Lukaku potrebbe essere la bomba di mercato della squadra giallorossa. Il belga potrebbe finire aa Roma nell’ambito di uno scambio che vedrebbe Tammy Abraham tornare a costo zero al Chelsea. Le vie di mercato sono infinite ma in ogni caso la squadra londinese dovrebbe concedere un prestito con diritto ai giallorossi, oltre a partecipare in modo importante all’ingaggio del bomber.