Un gigante per Mourinho: prima offerta della Roma

Calciomercato Roma, Tiago Pinto esce allo scoperto per regalare un nuovo gigante a José Mourinho. C’è la prima offerta giallorossa, ecco tutti i dettagli.

Il conto alla rovescia per l’esordio stagionale della Roma entra nella fase più calda. Solo otto giorni separano la squadra giallorossa dalla sfida dello stadio Olimpico contro la Salernitana. Tiago Pinto continua la caccia al rinforzo offensivo e segue l’evolversi del futuro di Nemanja Matic, ad un passo dall’addio ai giallorossi. Su un binario parallelo il portoghese esce allo scoperto anche nel settore difensivo, c’è la prima offerta per il gigante da consegnare a mister José Mourinho.

Mancano otto giorni all’esordio stagionale della Roma, in programma in casa contro la Salernitana. La squadra giallorossa è partita in queste ore per l’Albania, dove stasera affronterà l’ultima amichevole estiva. In attesa della sfida contro il Partizani Tirana, in programma questa sera alle ore 20, continuano le manovre in entrata di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso continua a lavorare per garantire nuovi rinforzi a José Mourinho, con un focus sul ruolo del centravanti. Complice l’infortunio di Abraham l’unico interprete di ruolo è Andrea Belotti, ma non c’è solo il pacchetto offensivo da sistemare il manager ex Benfica.

Calciomercato Roma, dall’Austria: prima offerta giallorossa per Solet

Oltre a cercare la quadra per nuovi rinforzi offensivi Tiago Pinto sta cercando di sistemare il centrocampo in caso di addio a Nemanja Matic. Il serbo potrebbe salutare i giallorossi per il Rennes e i giallorossi avrebbero individuato Leandro Paredes per raccoglierne l’eredità.

Nelle scorse ore intanto la Roma ha ufficializzato la cessione definitiva di Roger Ibanez, passato all’Al Ahli in Arabia Saudita. Proprio per raccogliere l’eredità del difensore centrale ex Atalanta, Tiago Pinto è uscito allo scoperto con una prima offerta al Salisburgo. Secondo quanto evidenziano in Austria il sito Krone.at e Sky Sport, la Roma ha fatto una prima offerta per Oumar Solet. Il roccioso difensore classe 2000 (192 cm di altezza) sembra il nome più caldo per la difesa giallorossa. Le prossime giornate potranno essere decisive in tal senso.