Nuovo bomber, sogno proibito Roma: la mossa di Dybala

Calciomercato, la Roma continua il casting per regalare il nuovo bomber a José Mourinho. Attenzione al fattore Paulo Dybala: ecco la mossa dell’attaccante argentino in casa giallorossa.

Meno di una settimana separa la Roma dall’esordio ufficiale in Serie A. La squadra di José Mourinho, pronto al terzo anno sulla panchina giallorossa, tornerà a giocare allo stadio Olimpico domenica prossima. La prima sfida del nuovo campionato vedrà i giallorossi ospitare la Salernitana di Paulo Sousa, mentre tante attenzioni vengono catturate dalle manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese continua il casting per regalare il nuovo bomber allo Special One, e Paulo Dybala lancia un segnale che può riaprire le porte al sogno proibito in attacco.

Tra sei giorni la Roma di José Mourinho tornerà a giocare tra le mura amiche dello stadio Olimpico. La squadra giallorossa si presenta ai nastri di partenza della nuova Serie A con tanti dossier di mercato aperti sulla scrivania di Tiago Pinto. Ufficializzata la cessione di Roger Ibanez e salutato Nemanja Matic il dirigente portoghese ha messo le mani sul doppio colpo a centrocampo dal PSG. Leandro Paredes e Renato Sanches sono sempre più vicini alla firma in giallorosso, mentre resta in piedi la caccia al nuovo bomber. La pista più calda vede i giallorossi sulle tracce di Duvan Zapata dall’Atalanta, mentre sullo sfondo rimane un vero e proprio sogno proibito per la squadra allenata dallo Special One.

Calciomercato Roma, Morata è il sogno proibito: Dybala vola dall’attaccante spagnolo

Sin dalle prime battute di calciomercato estivo sono state due le piste più calde associate alla lista dei desideri di Mourinho e Pinto. Da un lato la suggestione Alvaro Morata, dall’altro lato la pista Gianluca Scamacca. L’ex Sassuolo si è accasato all’Atalanta, mentre lo spagnolo è stato blindato dall’Atletico Madrid, che non è mai sceso sotto la richiesta economica di 20 milioni di euro.

Alvaro Morata è così diventato un vero e proprio sogno proibito per il calciomercato estivo della Roma. A fare da sponsor nella tratattiva per l’attaccante iberico, oltre a José Mourinho, c’è anche il fattore Paulo Dybala. La ‘Joya’ è molto amico di Morata dai tempi della Juventus e nei giorni scorsi, come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, ha approfittato di due giorni di pausa per raggiungere proprio l’attaccante spagnolo.