Addio Roma: se ne va in Arabia Saudita con Wijnaldum

Calciomercato Roma, sfuma una pista accostata alle manovre last minute di Tiago Pinto. Il calciatore sta per firmare in Arabia Saudita come Gini Wijnaldum.

Questa sera la Roma tornerà in campo, per affrontare il Milan allo stadio Olimpico. Il pubblico giallorosso è ansioso di incontrare Romelu Lukaku, che verrà presentato ufficialmente al pubblico di casa prima del big match serale. Poco prima del match si chiuderà la sessione estiva di calciomercato per la Serie A, ed un obiettivo accostato ai giallorossi è pronto a firmare in Arabia Saudita. Il mercato europeo è stato sconvolto negli equilibri dalle manovre saudite, che hanno coinvolto anche l’ex Roma, Gini Wijnaldum.

Sono ore concitate in casa Roma, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Poche ore fa la squadra giallorossa ha conosciuto il verdetto dell’urna di Montecarlo, che ha consegnato un sorteggio di Europa League sulla carta abbordabile per la squadra guidata da José Mourinho. Il tecnico portoghese tornerà questa sera in panchina, per la sfida interna al Milan di Pioli, e non è escluso un impiego a gara in corsa di Romelu Lukaku, vera e propria bomba della sessione estiva di calciomercato in entrata per la Roma. L’arrivo del bomber belga ha risollevato l’entusiasmo della piazza romanista, e dopo il suo sbarco sono state accostate altre piste alla list dei desideri del general manager portoghese.

Calciomercato Roma, sfuma la suggestione Sergio Ramos: firma in Arabia Saudita

Tra le tante suggestioni per il mercato last minute in casa giallorossa è spuntata anche la pista Sergio Ramos. L’ex Real Madrid ha giocato l’ultima stagione al PSG, prima della scadenza di contratto. Ora lo spagnolo, al pari di Gini Wijnaldum, sta per sbarcare in Arabia Saudita.

Il centrocampista olandese, che a Roma è stato decisamente sfortunato la scorsa stagione, ha chiuso con l’Al-Ettifaq. Mentre il difensore spagnolo, accostato alla Roma come opportunità last minute, sarebbe ad un passo dalla firma con l’Al – Hittiad. A rivelarlo è stato su Twitter il cronista Gianluigi Longari. Un altro colpo messo a segno dall’Europa per il campionato arabo.