Firma con la Roma a gennaio: nuovo colpo di scena

Calciomercato, appuntamento con la Roma a gennaio per la firma. Arriva il nuovo colpo di scena sulle manovre di Tiago Pinto, non solo in entrata.

La Roma arriva alla sosta nazionali dopo un avvio di stagione drammatico in termini di risultati. Nelle prime tre giornate di campionato i giallorossi hanno un solo punto in classifica, frutto del pareggio interno contro la Salernitana, nel debutto stagionale allo stadio Olimpico. Poi due sconfitte consecutive, prima in casa dell’Hellas Verona, poi ieri sera tra le mura amiche contro il Milan di Stefano Pioli. Subito prima della sfida ai rossoneri si è chiusa la sessione estiva di calciomercato in Serie A.

Calciomercato estivo che ha regalato gioia ed entusiasmo alla piazza romanista, che ha accolto con tripudio il colpo Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato presentato ufficialmente ieri allo stadio Olimpico, mentre il suo sbarco a Ciampino era stato accolto da una marea di tifosi giallorossi. La sessione estiva per Tiago Pinto è stata all’insegna della caccia al rinforzo offensivo, complice il lungo infortunio capitato a Tammy Abraham. Prima dell’arrivo dell’ex Inter a Trigoria, sono state tantissime le piste accostate al dirigente portoghese, una delle quali sembra soltanto rimandata a gennaio.

Marcos Leonardo alla Roma, appuntamento a gennaio: novità nella formula

Nelle prime settimane estive i nomi più gettonati erano quelli di Morata e Scamacca. Il primo è rimasto all’Atletico Madrid, mentre l’ex Sassuolo è finito all’Atalanta di Gasperini. Nel mese di agosto il nome più caldo è stato quello del giovane Marcos Leonardo, attaccante brasiliano in forza al Santos.

Tra la Roma ed il club brasiliano però non è stata trovata la quadra economica, complice anche il pessimo periodo in campo del Peixe che aveva il mercato in entrata chiuso. Ma l’appuntamento per la firma con la squadra giallorossa sembra semplicemente rimandato. Ad evidenziarlo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Il quotidiano aggiunge un nuovo colpo di scena, il classe 2003 potrebbe essere girato in prestito in Serie A nella seconda metà di stagione dopo la firma con la Roma.