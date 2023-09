Niente Roma per Sergio Ramos: biennale da 7,5 milioni

Calciomercato Roma, la suggestione Sergio Ramos non prende corpo in casa giallorossa. Pronta l’offerta per il difensore ancora svincolato: contratto biennale da 7,5 milioni.

La Roma di José Mourinho deve rimettere insieme i pezzi dopo un inizio di stagione decisamente troppo negativo. Solo un punto trovato nelle prime tre giornate di campionato per la truppa giallorossa, che ha evidenziato tante lacune nel pacchetto arretrato. A partire da Rui Patricio, protagonista di diversi episodi sfortunati, passando per le prestazioni sbiadite di Chris Smalling e Diego Llorente, oltre a Celik che è stato tra i peggiori ieri sera.

La piazza giallorossa è stata risollevata nell’umore dalle manovre in entrata del calciomercato estivo. L’arrivo in prestito di Romelu Lukaku è stato accolto come una vera e propria bomba dal tifo romanista. Entusiasmo che non è bastato per sovvertire il periodo negativo, con la seconda sconfitta consecutiva rimediata nelle prime tre giornate di Serie A. La sosta nazionali arriva a pennello per provare a ripartire col piede giusto in campionato, mentre in ottica calciomercato dopo l’arrivo del gigante belga non ci sono state novità in entrata in casa Roma. I giallorossi, che hanno ceduto sul fil di lana Ola Solbakken in Grecia, erano stati accostati anche al profilo di Sergio Ramos, svincolato dal PSG.

Sergio Ramos ancora svincolato, il Galatasaray rompe gli indugi: contratto da 7.5 milioni

L’esperto difensore spagnolo è stato accostato ad un possibile arrivo alla Roma, ma la pista non ha preso piede, rimanendo una suggestione. L’ex Real Madrid ha uno stipendio pesante, soprattutto per un club alle prese con la vigilanza UEFA del Fair Play finanziario.

Il classe ’86 è stato accostato al campionato arabo, ma è il Galatasaray ad aver rotto gli indugi per la firma a parametro zero. Il club giallorosso di Istanbul, secondo il portale turco Sabah.com, avrebbe proposto l’offerta di un contratto annuale, con opzione per il secondo, al difensore ancora svincolato. I turchi parlano di un vero e proprio ultimatum lanciato a Sergio Ramos, prendere o lasciare per lo spagnolo. Sul piatto uno stipendio da 7.5 milioni di euro a stagione.