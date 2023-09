Addio Roma, colpo di scena last-minute: c’è il via libera

Calciomercato Roma, c’è l’ennesimo colpo di scena che apre all’addio last minute in casa giallorossa. Il calciatore ha dato il via libera all’operazione: corsa contro il tempo.

Il calciomercato della Roma non conosce soste, c’è un nuovo colpo di scena in uscita alla finestra per Tiago Pinto. Il dirigente portoghese ha fatto il punto della sessione estiva in conferenza stampa, dopo le prime tre gare di Serie A. Mentre in campo i giallorossi hanno raccolto un solo punto nei primi 270 minuti stagionali, l’arrivo di Romelu Lukaku negli ultimi giorni di mercato ha risollevato l’entusiasmo della piazza giallorossa. Ma, a sorpresa, i movimenti ufficiali potrebbero conoscere una nuova svolta in uscita in questi giorni.

Dopo l’arrivo di Big Rom a Trigoria, la Roma ha ceduto all’Olympiakos l’esterno offensivo Ola Solbakken. La cessione in prestito dell’attaccante scandinavo è sembrata essere il punto conclusivo del calciomercato estivo in casa Roma. In settimana c’è stato anche il consueto incontro tra Tiago Pinto e la stampa, in conferenza a Trigoria. Il dirigente portoghese ha fatto il punto sulle tante manovre che hanno coinvolto la Roma, sia in entrata che in uscita. Ed il fronte delle cessioni potrebbe riaprirsi con il nuovo colpo di scena in uscita in casa Roma. Il calciatore coinvolto avrebbe cambiato idea, e dato il via libera alla cessione last minute.

Dalla Roma alla Turchia, il Galatasaray non molla Celik: c’è il via libera del terzino

Fari puntati su Zeki Celik, autore di una prova insufficiente nella sconfitta della Roma con il Milan. Il terzino turco, arrivato lo scorso anno dal Lille, sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Il club giallorosso può ancora tentare l’assalto al laterale, considerato che il calciomercato in Turchia si chiude il 15 settembre.

Se in prima battuta dalla Turchia emergevano segnali di chiusura da parte del calciatore, che non avrebbe gradito la destinazione a causa della lista Champions League già definitiva, ora ci sarebbe una nuova svolta all’orizzonte. Secondo quanto evidenzia il sito Turktime.com, il laterale della Roma avrebbe dato il via libera al passaggio al Galatasaray. Resta da capire se il club turco riuscirà a chiudere l’operazione a stretto giro di posta, tra meno di cinque giorni chiuderà il mercato anche in Turchia.