Sorpasso Juve in Premier: si chiude a 70 milioni

Blitz Juve e sorpasso in Premier League per la squadra bianconera. Si chiude a 70 milioni di euro, la volontà del calciatore sembra essere decisiva.

Nelle prossime ore si chiude l’ottava giornata della Serie A, prima della nuova pausa per la sosta nazionali. La Roma di José Mourinho torna in campo in trasferta, questo pomeriggio contro il Cagliari di Claudio Ranieri. I giallorossi sono chiamati a conquistare la piena posta in palio, con i piani alti della classifica ancora troppo distanti dopo una partenza decisamente complicata per l’undici guidato dal tecnico portoghese. Gli anticipi del sabato hanno offerto già diversi temi di riflessione, con il Milan che ha conquistato la vetta della classifica ai danni dell’Inter, mentre ha trovato la vittoria nel derby della Mole la Juve di Massimiliano Allegri

La squadra bianconera ha superato per 2-0 il Torino di Ivan Juric, conquistando il terzo posto in classifica in solitaria in attesa della sfida tra Napoli e Fiorentina. La zona Champions League dista sei punti per la Roma di Mourinho, il cui futuro immediato è tornato tema di stretta attualità in vista della trasferta in terra isolana. In attesa della delicata sfida in casa del Cagliari c’è una svolta in chiave calciomercato estivo che sorride alla squadra bianconera, guidata in panchina da mister Allegri. Secondo le ultime informazioni che giungono dall’Inghilterra, la Juve potrebbe chiudere il colpo in attacco dalla Premier, con il sorpasso finale che fa leva sulla volontà del calciatore.

Calciomercato, la Juve mette la freccia per Sancho: sorpasso al Borussia e prezzo fissato

Riflettori puntati su Jadon Sancho, attaccante classe 2000, in rotta d’uscita dal Manchester United. L’attaccante è stato protagonista di una rottura con il tecnico olandese ten Hag e venne accostato come suggestione ad un passaggio alla Roma di Mourinho già a gennaio. Oltre che al ritorno al Borussia Dortmund.

Ritorno in Bundesliga che sarebbe stato rifiutato dal calciatore. Secondo quanto evidenzia The Sun ci sarebbe la corte della Juve in Serie A sull’attaccante ventitreenne. I bianconeri avrebbero intenzione di chiudere con un prestito a gennaio con i Red Devils, che parteciperebbero alla metà dello stipendio. A giugno poi i bianconeri potrebbero chiudere a circa 70 milioni di euro per il passaggio definitivo di Sancho alla corte di Allegri.