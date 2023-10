Grande ritorno e addio Roma: Mourinho non basta

Calciomercato Roma, il fattore José Mourinho rischia di non bastare per il colpo a gennaio. Il clamoroso ritorno taglia fuori la squadra giallorossa nella sessione invernale.

Le ultime tre gare della Roma hanno riportato il sereno in termini di risultati per José Mourinho. La squadra giallorossa è arrivata alla sosta delle nazionali, la seconda della stagione, infilando tre vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League. La più recente ha visto l’undici guidato dal tecnico portoghese tornare alla vittoria fuori dalle mura amiche dello stadio Olimpico in campionato. Il 4-1 rifilato a domicilio al Cagliari di Claudio Ranieri ha però visto anche lo stop di Paulo Dybala, che ne avrà per circa un mese, al pari di Lorenzo Pellegrini.

Gli infortuni continuano a tormentare la squadra giallorossa, che ne ha contati già 14 in questo primo scampolo di stagione. La situazione è critica anche in difesa, dove è stato adattato per l’ennesima volta il prezioso Bryan Cristante nel terzetto davanti a Rui Patricio. Oltre al lungodegente Marash Kumbulla ci sono stati gli infortuni di Chris Smalling e Diego Llorente, che ora si spera di recuperare per la ripresa del campionato, domenica 22 ottobre. Nel pacchetto arretrato la coperta continua ad essere corta ed è stato accostato alla lista dei desideri di Tiago Pinto, in vista della sessione invernale di calciomercato, un difensore finito ai margini del Tottenham ed in scadenza di contratto a giugno.

Calciomercato Roma, Dier si allontana: ritorno clamoroso allo Sporting

Parliamo di Eric Dier, calciatore inglese classe ’94, impiegabile sia in difesa che in mediana. Dopo esser stato uno dei punti fermi del Tottenham, prima proprio con José Mourinho poi con Antonio Conte, questa stagione non sta vedendo il campo. Gli Spurs non sembrano intenzionati a rinnovargli il contratto e per questo a gennaio può cambiare aria senza troppi intoppi.

Accostato alla Roma in tempi non sospetti, ora- secondo quanto rimbalza dall’Inghilterra- la concorrenza rischia di tagliare fuori i giallorossi. Stando a quanto riferisce ‘The Times’ il classe ’94 potrebbe tornare a giocare in Portogallo con lo Sporting. Sarebbe un ritorno ad effetto per il duttile calciatore britannico che a Lisbona ha giocato nelle giovanili e poi dal 2012 al 2014.