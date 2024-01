Baldanzi alla Roma, semaforo verde: “Grandissimo colpo”

La Roma sta tentando il tutto per tutto per mettere le mani sul colpo Baldanzi in queste ore. Arriva un nuovo semaforo verde per l’operazione in entrata: “Grandissimo colpo”

Le ultime ore del calciomercato invernale si preannunciano bollenti in casa Roma. La società giallorossa ha definito la cessione di Andrea Belotti, pronto a firmare in prestito con la Fiorentina. Il Gallo nelle prossime ore diventerà un nuovo attaccante della squadra di Vincenzo Italiano, e restano altri due calciatori in rotta d’uscita. Il nome caldo in entrata invece rimane quello di Tommaso Baldanzi, il trequartista dell’Empoli è il primo nome in cima alla lista del partente Tiago Pinto.

Il dirigente portoghese, che dopo il 1 febbraio lascerà la Roma, sembra intenzionato a chiudere col botto. Definiti gli ultimi dettagli per il passaggio di Belotti alla corte di Vincenzo Italiano, restano da sciogliere due nodi in uscita in casa giallorossa. Il primo nome in rotta d’addio è quello di Marash Kumbulla, sempre più vicino al passaggio in prestito al Sassuolo. Riflettori puntati anche su Zeki Celik, che nelle ultime ore sembra finito nel mirino del Marsiglia di Gattuso. In caso di fumata bianca in uscita Tiago Pinto potrebbe sferrare l’assalto finale a Tommaso Baldanzi, del quale futuro ha parlato anche il patron dell’Empoli.

Colpo Baldanzi, semaforo verde per la Roma: l’annuncio di Marino

Il colpo in entrata appare complicato ma non impossibile per la Roma, che si sta sbloccando in uscita. Qualora Tiago Pinto riuscisse a portare Baldanzi a Trigoria i giallorossi potrebbero contare su forze fresche sulla trequarti ed avrebbero un giocatore che per caratteristiche ricorda molto Paulo Dybala.

Un colpo che accende le fantasie di molti tifosi, anche considerata la giovane età del classe 2003. A promuovere senza mezzi termini il possibile colpo in entrata della Roma è stato Pierpaolo Marino, intervistato dai microfoni di Calciomercato.it . Il dirigente sportivo ha le idee chiare: “E’ un giocatore da Roma, se lo prende fa un grandissimo colpo. Lui è un fantasista dotato di grande tecnica e può giocare sia da trequartista sia da sotto punta. Io lo vedo bene da centrocampista avanzato.”