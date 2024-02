Clamoroso ritorno per Mourinho: svelate le cifre

Il futuro di José Mourinho resta un’incognita dopo l’esonero dalla Roma. Arriva un nuovo indizio che vede il portoghese vicino ad un clamoroso ritorno in panchina.

La mattina del 16 gennaio, in concomitanza con il ritorno a Roma di Dan Friedkin, è stato comunicato ufficialmente l’esonero di José Mourinho. La squadra giallorossa era reduce da due dolorose sconfitte, la prima nel derby di Coppa Italia, la seconda in campionato contro il Milan di Pioli in trasferta. La proprietà statunitense, dopo aver sollevato dall’incarico il tecnico lusitano, ha affidato la panchina della Roma a Daniele De Rossi, che stasera affronterà il Cagliari del grande ex, Claudio Ranieri. Ecco invece quali sono gli ultimi indizi intorno alla prossima esperienza in panchina dello Special One.

Il mese di gennaio in casa Roma ha riservato diversi colpi di scena per la società guidata dalla famiglia Friedkin. Ad inizio anno l’annuncio della separazione con Tiago Pinto, dopo due settimane l’esonero di José Mourinho. La proprietà statunitense ha messo un punto sulla coppia portoghese che ha guidato la Roma nelle ultime due stagioni e mezzo. Da diverse ore il rapporto con il’ex general manager si è risolto ufficialmente ed ora cresce l’attesa per quello che sarà l’erede dell’ex Benfica. Una questione ancora aperta riguarda invece il futuro professionale dello Special One, che come il connazionale aveva il contratto in scadenza a giugno con la Roma.

Futuro Mourinho, i bookmakers si sbilanciano sul ritorno al Chelsea

Sono tante le piste accostate al futuro di José Mourinho dopo l’esonero dalla panchina della Roma. In Arabia Saudita risuonano da tempo le sirene dei petroldollari per lo Special One, che ha aperto pubblicamente all’esperienza nel nuovo campionato senza però specificarne la tempistica. In quota per il futuro del portoghese, spunta un clamoroso ritorno in Premier League.

Gli arabi dell’Al Shabab, incontrati in amichevole dalla Roma dopo l’esonero di Mourinho, sembravano una delle piste più calde- ora hanno ufficializzato l’ingaggio di Vitor Pereira. In Premier League invece continua a traballare la panchina di Pochettino, reduce da un’altra brutta sconfitta con il Chelsea. Ed i bookmaker non hanno dubbi, scegliendo proprio Mou come prossimo allenatore dei Blues in caso di esonero dell’argentino. Il ritorno dello Special One a Londra, per la terza volta in carriera, da Sky Bet viene quotato 4 volte la posta giocata.