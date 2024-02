Rivoluzione Souloukou, Friedkin blocca tutto: l’Inter trema

Calciomercato Roma, sembra slittare il via libera dei Friedkin alle manovre della Ceo giallorossa. Lina Souloukou sempre più al centro della società dopo l’addio a Tiago Pinto.

La Roma ha vissuto un mese di gennaio decisamente turbolento, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Ad inizio anno l’annuncio dell’addio a Tiago Pinto dopo tre anni in giallorosso, poi l’esonero a sorpresa di José Mourinho. La decisione della famiglia Friedkin è arrivata a sorpresa, benché ventilata da prestazioni negative in campo, e l’annuncio di Daniele De Rossi in panchina è stato fatto a stretto giro di posta. Scenario che finora non si è visto per quel che riguarda l’erede di Tiago Pinto, con la Ceo Lina Souloukou al centro delle manovre per la nomina del successore del dirigente portoghese.

La Roma torna in campo domani pomeriggio, contro l’Inter allo stadio Olimpico. La sfida alla capolista della Serie A rappresenta il primo big match per Daniele De Rossi, reduce da tre vittorie consecutive in campionato contro avversarie di bassa classifica. I giallorossi per svoltare nella corsa al piazzamento in Champions League puntano all’impresa contro la squadra più in forma della Serie A, reduce dalla vittoria nello scontro al vertice con la Juventus. In parallelo si accendono i riflettori sulle manovre societarie della proprietà Friedkin, che ha salutato nelle scorse settimane prima José Mourinho poi Tiago Pinto.

Nuovo Ds Roma, manca il via libera Friedkin su Modesto: fari puntati su Baccin

Se l’eredità dello Special One è stata da subito raccolta da De Rossi, per l’erede dell’ex Benfica manca ancora l’annuncio da parte della società guidata dai Friedkin. Dopo l’addio a Tiago Pinto, i poteri decisionali sembrano convergere sulla figura di Lina Souloukou, Ceo della Roma.

E la dirigente arrivata dall’Olympiakos, secondo quanto scrive ‘La Repubblica’, sembra continuare a premere sul nome di Francois Modesto come nuovo Ds della Roma. Manca però il via libera definitivo di Dan Friedkin, il quale sembra preferire il vice Ds dell’Inter, Dario Baccin. In attesa di segnali ufficiali continua la caccia al nuovo direttore sportivo in casa giallorossa.