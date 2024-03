Dall’Inter alla Roma: nuova società e via libera finale

Nuovo intreccio di calciomercato alle porte per Roma e Inter. Il via libera finale sembra arrivato, con la nuova società pronta a mettere in vendita i suoi gioielli in Serie A.

Inter e Roma sono reduci dal turno infrasettimanale europeo, con i nerazzurri eliminati dagli ottavi di Champions League per mano dell’Atletico Madrid. I giallorossi invece hanno strappato il pass per i quarti di finale in Europa League, grazie alla roboante prestazione dell’andata, che ha reso indolore la sconfitta di misura arrivata ieri in casa del Brighton. La massima competizione europea invece ha visto l’esclusione di tutte le italiane, con i nerazzurri fermati dalla lotteria dei calci di rigore.

L’Inter si può consolare con la corsa allo Scudetto, largamente ipotecato nelle scorse settimane, mentre i giallorossi attendono l’esito dell’urna europea. Oltre ai rischi di derby italiano, con Milan ed Atalanta, c’è lo spauracchio Liverpool alla finestra in attesa del sorteggio delle ore 13. Su un binario parallelo si accendono nuovi scenari di calciomercato che coinvolgono le due squadre, con un via libera totale al colpo estivo in Serie A. Riflettori puntati sulla possibile rivoluzione societaria del Monza.

La Roma sfida l’Inter, 100 milioni al Monza e via libera: Di Gregorio in vendita

La Roma in casa brianzola è stata accostata da tempo a Francois Modesto. Il dirigente francese ha già collaborato con la CEO Lina Souloukou, ed il suo nome resta in pole come possibile nuovo Direttore sportivo. Mentre passando al campo, i giallorossi da tempo sono segnalati sulle tracce di Michele Di Gregorio, portiere classe ’97.

La società brianzola, che secondo quanto scrive la ‘Gazzetta dello Sport’, sta per passare di mano da Fininvest a Orienta Capital in un’operazione stimata in 100 milioni di euro. La nuova proprietà poi potrebbe ricavare da subito denaro fresco attraverso due cessioni: Andrea Colpani e proprio Michele Di Gregorio vengono indicati come futuri partenti in vista della sessione di mercato estiva. In casa Roma c’è stata l’esplosione di Mile Svilar, mentre Rui Patricio sta per salutare in scadenza. Ma attenzione alla concorrenza dell’Inter a caccia del vice-Sommer.