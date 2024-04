Calciomercato Roma, doppio addio e plusvalenza immediata

Calciomercato Roma, fari puntati sulle manovre in uscita del club giallorosso. Caccia aperta alle plusvalenze nel mese di giugno e doppio addio in vista.

Questa sera la Roma ospiterà il Milan allo stadio Olimpico, per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La sfida d’andata si è chiusa con la vittoria esterna dei giallorossi, chiamati ora a difendere il gol siglato da Gianluca Mancini a San Siro. I rossoneri arrivano a caccia della rimonta europea, l’unico risultato disponibile è la vittoria per la squadra guidata da Stefano Pioli. Una sfida che si intreccia anche con il futuro delle due panchine ma non solo, sono tanti i calciatori giallorossi potenzialmente già con le valigie in mano in vista del termine della stagione.

Mentre la Roma scioglie ufficialmente i dubbi sul futuro di Daniele De Rossi, confermato in mattinata tramite comunicato ufficiale dei Friedkin, si accende il calciomercato in uscita. Questa sera i giallorossi scenderanno in campo in uno stadio Olimpico che si preannuncia infuocato, contro il Milan di Stefano Pioli a caccia di rimonta. Si riparte dalla vittoria esterna dei giallorossi firmata da Mancini a San Siro, in una gara decisiva in vista del bilancio di fine stagione. Al termine dell’annata calcistica poi verranno sciolti diversi dubbi sul fronte del calciomercato in uscita in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, caccia alla plusvalenza: Aouar e Zalewski ai saluti

Anche in questa sessione di mercato la Roma è chiamata a registrare nuove plusvalenze per rispettare i paletti Uefa legati al Fair play finanziario. In quest’ottica sono diversi gli indiziati all’addio, con un accento posta sui calciatori cresciuti a Trigoria o arrivati a parametro zero in passato.

Appartiene alla seconda categoria Houssem Aouar, uno degli ultimi colpi gratis messi a segno da Tiago Pinto. Il centrocampista algerino sta faticando ad emergere anche sotto la guida di De Rossi e rimane indiziato all’addio. Tra i calciatori cresciuti nel vivavio giallorosso invece potrebbe salutare Nicola Zalewski, la cui valutazione oscilla tra i 13 ed i 16 milioni di euro. A confermare i rumors del possibile doppio addio è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’.