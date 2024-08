Accordo Roma e visite mediche fissate: c’è la data della firma

Accordo Roma e visite mediche fissate: adesso spunta anche la data della firma. Il giallo quindi è risolto. La situazione

Ci siamo, la Roma ha praticamente chiuso, almeno stando alle informazioni che sono state riportate proprio in questi minuti da Rudy Galetti. Aereo già prenotato e visite mediche in arrivo. Insomma, il nuovo innesto giallorosso è pronto a sbarcare nella Capitale.

“Salvo ulteriori cambiamenti al programma – ha scritto sul proprio profilo X il giornalista – Saul Abdulhamid dovrebbe arrivare a Roma tra lunedì e martedì. Le visite mediche e la firma del contratto per finalizzare il trasferimento dall’Al-Hilal sono previste per la metà della prossima settimana”. Eccolo quindi il difensore che De Rossi voleva, anche se la sensazione è che Ghisolfi non si fermerà di certo a questo innesto, perché al tecnico servono ulteriori rinforzi per cercare di portare la sua squadra di nuovo in Champions League, vero obiettivo della stagione, visto che la massima competizione europea, con annessi introiti, manca da troppo tempo. Certo, rispetto alle notizie che erano circolate nei giorni scorsi c’è uno slittamento: inizialmente, a quanto pare, le visite del giocatore erano previste per oggi.

Accordo Roma per Abdulhamid

Certo, non sarà facile, perché il dirigente arrivato dalla Francia deve cercare di cedere qualcuno. E sotto questo aspetto i nomi più caldi in questo momento sono Zalewski (anche se il Psv ha in mente di prendere Renan Lodi) e Tammy Abraham, che potrebbe finire o in Arabia Saudita o in Premier League

Se Ghisolfi riuscisse a piazzare queste uscite, con un bel risparmio sul bilancio, allora si potrebbero aprire delle piste che fino al momento non erano facili da preventivare. Anche perché De Rossi non sembra proprio essere così contento di questo stallo: si aspettava di avere tutti gli uomini a disposizione da un poco di tempo e non iniziare l’ultima settimana prima della chiusura delle operazioni senza come un cantiere aperto.