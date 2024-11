Incontro segreto e firma giallorossa: svolta Dybala

Nuovo capitolo nella telenevola attorno al futuro del giocatore argentino: l’indiscrezione cambia ancora una volta lo scenario

Messo in discussione da Ivan Juric – non sapremo probabilmente mai se per intime convinzioni dell’ormai ex tecnico giallorosso o per indicazioni date dalla proprietà – Paulo Dybala si appresta a vivere un nuovo capitolo della sua avventura alla Roma.

Ormai circa una settimana fa è stato infatti annunciato come nuovo allenatore del club Claudio Ranieri, il ‘vecchio saggio’ che non ha resistito alla tentazione di aiutare la squadra della sua città, del suo cuore, pur di risollevare le sorti di una situazione inimmaginabile ad inizio stagione. Quasi drammatica verrebbe da dire, con la Roma malinconicamente relegata al dodicesimo posto in classifica con 13 punti in 12 gare e con 4 lunghezze di vantaggio sulla terzultima della graduatoria.

Inevitabilmente, in questa polveriera chiamata Roma, anche il futuro calcistico del giocatore è tornato argomento d’attualità. La clausola secondo cui il contratto dell’argentino sarà automaticamente rinnovato a 6 milioni netti di ingaggio annuo fino al 2026 è ancora tema di dibattito. Starà a Ranieri, e allo stesso calciatore, far sì che la permanenza del fuoriclasse nella Capitale diventi reale. Effettiva. Sgomberando il campo dalle tante voci di mercato che vorrebbero il fantasista in partenza già a gennaio.

Dybala, ritorno di fiamma: incontro top secret per la firma

Tra le pretendenti per un arrivo immediato, già nel mercato invernale, del campione del mondo, ci sono due agguerrite squadre turche. La prima, il Fenerbahce del grande ex Mourinho, si sarebbe ritirato dalla corsa proprio negli ultimi giorni, come da nostro resoconto di inizio settimana.

L’altra, la big per antonomasia del calcio turco, avrebbe invece parallelamente rotto gli indugi nella direzione di un affondo da portare sul top player giallorosso. A riferire il tutto è la testata turca ‘habersarikirmizi.com‘, che fa il punto della situazione Dybala con interessanti indiscrezioni.

Dalle pagine del succitato portale il giornalista Kağan Dursun ha annunciato un importante sviluppo riguardante l’agenda di mercato del Galatasaray, il club che starebbe prepotentemente tornando sul calciatore sudamericano.

“Se ci fosse un trasferimento in più per l’attacco, ci sarebbe un nome a sorpresa: Paulo Dybala. Un quarto nome era stato incluso nell’incontro tra Okan Buruk, Abdullah Kavukcu e George Gardi nel giorno in cui c’è stato il summit di mercato. Questa volta c’era anche il nome di Dybala in agenda. È un trasferimento difficile, ma il Galatasaray sta guardando anche al giocatore argentino“, ha detto il giornalista.