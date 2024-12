Firma italiana per Pogba: subito in campo a fine squalifica

Nuova pista di mercato per il centrocampista francese, prossimo al rientro in campo: c’è un po’ di Italia nella destinazione del ‘Polpo’

Protagonista di un ritorno in Serie A, proprio in quella Juve che lo aveva lanciato sul palcoscenico del calcio mondiale come un campione dalle potenzialità illimitate, a dir poco disastroso, il centrocampista francese aveva anche pensato al ritiro dal calcio giocato dopo la squalifica di 4 anni comminata per il caso di positività al doping riscontrato in occasione della prima gara ufficiale della ‘Vecchia Signora‘ nella scorsa stagione.

L’ufficialità del lungo e forzato stop, arrivata quando l’ex enfant prodige del calcio transalpino si apprestava a compiere 31 anni, sembrava in effetti aver posto fine ad una parabola riempita da sprazzi di altissima classe, ma anche da tante, troppe, ombre.

L’idea di un rilancio nel club che lo aveva visto ergersi a potenziale fuoriclasse, e per il quale il Manchester United, che già lo aveva perso precedentemente a zero, ha sborsato ben 115 milioni nell’estate del 2026, si è trasformata in un boomerang avvelenato. Il calciatore, già fragile dal punto di vista fisico, si è infatti infortunato nella prima amichevole disputata con la maglia della Juve nell’estate del 2022. Quella del grande ritorno. Quella del ‘Pog-Back‘. Da lì, un calvario fatto di mancati rientri in campo, problemi disciplinari e anche un macigno di domande sulla bontà dell’investimento fatto dalla dirigenza bianconera.

Detto della squalifica, due mesi fa il TAS di Losanna ha ridotto la stessa da 4 anni a 18 mesi: il calciatore potrà ricominciare ad allenarsi già a gennaio 2025, e scendere in campo in gare ufficiali due mesi dopo.

Pogba, aumenta la lista dei club interessati: il tecnico italiano spinge per il francese

Nella settimana corrente le cronache di mercato sono state riempite dall’indiscrezione che vorrebbe lo scatenato Galatasaray – già in piena corsa per prendere Paulo Dybala a gennaio – interessato all’acquisto dell’ex Manchester United.

Corteggiato in patria (si parlava di PSG) ma accostato anche al Manchester City per un incredibile affare di mercato, al francese non mancano certo gli estimatori. L’ultima pista, rilanciata dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, si tinge un po’ di azzurro. Nel senso che il tecnico del club che sta pensando seriamente di offrire a Pogba un contratto 1+1, è italianissimo. Oltre che grandemente apprezzato all’estero.

🚨🆓 #Marseille 🇫🇷

Marseille plans to offer 31-year-old French player Paul Pogba a 1+1-year contract. The clubs that have been linked with the French player are; ▪️ Al Ittihad

▪️ Atlanta United

▪️ Corinthians

▪️ Galatasaray

▪️ Inter Miami

▪️ LA Galaxy

▪️ Los Angeles FC

▪️… pic.twitter.com/fIh8LH0Gmp — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 19, 2024



Sì, proprio il Marsiglia di Roberto De Zerbi – evidentemente l’allenatore ha un debole per gli ex bianconeri – si starebbe muovendo con decisione sul giocatore transalpino. La concorrenza, come detto, è davvero folta. Atlanta United, Corinthians, lo stesso Galatasaray Inter Miami, LA Galaxy, Los Angeles FC, Qatar SC e Villarreal le altre pretendenti sul centrocampista.