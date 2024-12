Roma, Friedkin e il tasto stop: così salta tutto

Periodo di fervida attività per gli imprenditori americani: le nuove scelte impongono delle riflessioni lungi dall’esser concluse

Prima la rabbia per la sconfitta, l’ennesima, della Roma in campionato. Poi il tempo delle decisioni su cosa fare di taluni elementi della rosa – in primis Paulo Dybala, ma anche tanti senatori rischiano l’addio anticipato a gennaio – in vista dell’apertura della sessione invernale di scambi. Infine, tanto per non farsi mancare nulla in un periodo pre-natalizio davvero fervido di novità, l’ufficializzazione dell’acquisizione dell’Everton, con l’annuncio dato il 20 dicembre.

Non ci si annoia di certo, in questi giorni, negli uffici della famiglia Friedkin, tornati a farsi sentire sulle questioni di pertinenza giallorossa e presentatisi al pubblico inglese con promesse di costruzione di un grande club. Nell’immediato però, ci sono da risolvere almeno due situazioni legate al club capitolino.

La prima, quella più importante, è legata alla scelta del nuovo tecnico che a fine stagione prenderà il posto del traghettatore Ranieri. Nella ridda di nomi, in cui campeggia il sogno di quasi tutti i tifosi giallorossi, ovvero Max Allegri, è entrato perfino Davide Ancelotti, il figlio di Re Carlo, che si sarebbe offerto come profilo per la panchina della Roma del prossimo anno.

Lungi dall’aver già trovato – ma il Ds Ghisolfi ha ‘promesso’ tempi relativamente rapidi per l’annuncio – già l’uomo al quale sarà affidata una barca che ancora è in piena tempesta, urge porre rimedio alla lacuna lasciata dall’addio di Lina Souloukou come CEO del club di Trigoria. Un vuoto istituzionale in essere ormai da 3 mesi.

Friedkin indecisi, scelta rimandata: non sono convinti

Dopo esser stato accostato per diverse settimane alla Roma, il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello è pian piano uscito dalla rosa dei nomi dalla quale sarebbe stato scelto il nuovo CEO giallorosso. Le attenzioni si sono parallelamente rivolte allora a Giovanni Carnevali, Ad del Sassuolo, che però, nel corso di una recente intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport‘, aveva di fatto ammesso di non esser mai stato cercato concretamente dal club giallorosso.

Insieme a Carnevali ha iniziato a montare la candidatura di Marzio Perrelli, attuale Executive Vice Presidente di Sky Italia. Il dirigente romano, classe 1968, sembrava davvero vicino al ‘sì’ appena qualche giorno fa, ma subito sono arrivate le smentite del caso.

Come riferito dal quotidiano ‘Il Tempo’ infatti, i Friedkin non sarebbero affatto convinti in pieno su alcuno dei profili vagliati. Forse la tentazione di mettere al comando un uomo di fiducia – che però sarebbe quasi certamente un personaggio al di fuori del mondo del calcio italiano – ancora campeggia nella mente degli americani. Che ora, tra la presa di possesso dell’Everton e le trattative per il nuovo allenatore della Roma, sono chiamati a sbrigare il più velocemente possibile anche questa pratica.