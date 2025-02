Milan-Roma non è ancora finita: 30 milioni dopo il rifiuto

Reduci dalla sfida di quarti di finale in Coppa Italia, Milan e Roma incrociano ancora le loro strade sul mercato: il gioiello fa gola a tutti

Prima il tavolo delle trattative per lo scambio – che poi scambio in senso stretto non sarebbe – tra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers. Poi i timidi abboccamenti rossoneri su Bryan Cristante, a sua volta oggetto di una possibile cessione last minute della Roma proprio ai rossoneri. Poi l’intromissione della dirigenza meneghina per Gourna-Douhat, col giocatore che ha saputo resistere alla tentazione Milan confermando la sua volontà di vestire il giallorosso.

Insomma, Roma e Milan sono costantemente al centro di cronache di mercato e non solo: non può sfuggire infatti all’attenzione anche dei più distratti che il nuovo corso del club di Via Aldo Rossi, quello avviato a fine 2024 con Sergio Conceiçao e foriero già di una Supercoppa italiana conquistata in modo rocambolesco, sia partito proprio dopo il match di campionato coi ragazzi di Claudio Ranieri lo scorso 29 dicembre.

Archiviata ora una finestra di mercato a dir poco scoppiettante, che ha visto sempre giallorossi e rossoneri (chi altri?) protagonisti di tanti colpi last minute, le due società si sono date battaglia nel quarto di finale di Coppa Italia che ha visto prevalere i padroni di casa per 3-1.

Ma c’è sempre il mercato che incombe, ovviamente. L’esperto di mercato Ekrem Konur, dal suo profilo X, lancia una nuova indiscrezione che vede ancora una volta le due big al centro di un intreccio per un calciatore messo da tempo nel mirino di entrambe. Si tratta di un esterno brasiliano militante nel Flamengo per il quale il club rubronegro ha già rifiutato qualcosa come 15 milioni dall’Aston Villa giusto lo scorso gennaio.

Roma e Milan insistono per Wesley: lotta con le inglesi

Il club di Birmingham non è però il solo ad aver tentato il colpaccio Wesley nella sessione invernale di scambi. I russi dello Zenit San Pietroburgo avevano messo sul piatto addirittura 22 milioni, salvo ricevere un secco ‘no’ dalla dirigenza brasiliana. Ora però, col mercato estivo ancora lontano quanto meno nella sua apertura ufficiale delle contrattazioni, c’è tempo di formulare una nuova proposta. Roma e Milan (e Atalanta, l’altra società italiana interessata al 21enne sin dalla scorsa estate) ma anche alcuni club di Premier sono intenzionati a tornare alla carica.

Sebbene Konur parli di possibili offerte che potrebbero arrivare fino a 18 milioni di euro, la realtà è ben diversa. Lo dimostra il comportamento del Flamengo nei confronti della società russa. Strozzata dall’impossibilità, almeno in questa stagione, di tesserare un altro giocatore extra comunitario, il club di Trigoria prepara la sua offensiva per un pupillo di vecchia data. Serviranno circa 30 milioni per assicurarsi il ‘sì’ della società verdeoro.

Oltre al ‘solito’ Milan e ad un’Aston Villa che non sembra rassegnarsi a dire addio alla corsa per Wesley, il Bournemouth è l’altra società britannica con la quale certamente la Roma dovrà fare i conti per strappare il giocatore classe 2003 ai rossoneri brasiliani. Come spesso accade in questi casi, decisiva sarà probabilmente la volontà del diretto interessato.