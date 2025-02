Nuova clausola nel contratto: l’addio è già scritto

Non si placano le indiscrezioni sull’immediato futuro del centrocampista argentino: l’inserimento di una clausola stravolge lo scenario

È stato al centro di una delle tante telenovele del mercato invernale. È stato protagonista del sogno dichiarato del popolo della ‘Bombonera‘, che già pregustava il romantico ritorno a casa del figliol prodigo, che sarebbe stato accolto come un trionfatore. Come colui che, con la sua esperienza e il suo carisma, avrebbe certamente dato il suo contributo alla causa Xeneize.

Leandro Paredes, uno che con il Boca Juniors ha fatto il suo esordio nel calcio dei professionisti, militando nel settore giovanile per ben 8 anni prima di essere lanciato in prima squadra, non ha mai preso quell’aereo che, secondo la scottante rivelazione che fece Oriana Sabatini ormai due mesi e mezzo fa, sembrava già pronto a partire col centrocampista a bordo.

Centrale nella Roma di Ranieri, designato come risorsa utile anche per il futuro – quando il tecnico testaccino lascerà il testimone al prestigioso profilo che il club sta cercando per le prossime stagioni – il campione del mondo ha accarezzato l’idea di un ritorno a casa, senza che però si trovasse un’intesa né tra lui e la dirigenza del club albiceleste, né tra quest’ultima e i giallorossi.

Le voci incontrollate che vorrebbero già scattato il rinnovo automatico del contratto del giocatore – attualmente in scadenza a giugno 2025 – sono state spazzate via da un’attenta analisi della situazione che vi abbiamo descritto qui.

Resta però di fatto ancora aperta la possibilità di un addio del giocatore a fine stagione. A maggior ragione dando credito a quanto, nelle ultime ore, stanno riportando i media argentini.

Paredes, nuovo accordo e clausola: partita ancora aperta

Fermo restando che allo stato attuale pare difficile che vengano soddisfatte entrambe le condizioni per il rinnovo automatico del calciatore, non è detto che questo non possa arrivare lo stesso. In tal caso, anzi a maggior ragione, il club capitolino e l’entourage del sudamericano dovrebbero sedersi al tavolo per discutere i dettagli dell’accordo.

A tal proposito il portale argentino ‘Minutouno.com‘ svela come l’intenzione del calciatore sia quella di inserire nel nuovo contratto una clausola che gli consentirebbe di andar via a metà stagione, o comunque in qualsiasi momento consentito dall’apertura della finestra di scambi sul mercato, alla sola presenza di un’offerta economica per il suo cartellino avanzata dal club acquirente nei confronti di quello che ne detiene la proprietà.

Non è difficile immaginare chi possa essere la società che, ingolosita dalla possibilità, e avendo magari già incassato il ‘sì’ del giocatore, possa sfruttare questa clausola d’uscita. Naturalmente parliamo del blasonato club che fu di Diego Armando Maradona, che non ha mai smesso di coltivare il sogno di riabbracciare un talento andato via troppo presto.