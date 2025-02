Dalla tribuna al campo, ribaltone Roma: Ranieri ha già deciso

In casa Roma ci si lecca le ferite dopo l’amara eliminazione dalla Coppa Italia: il tecnico prepara la strategia per il resto della stagione

Un brutto colpo. Un’uscita che ha assestato un duro colpo alle ambizioni giallorosse, frustrate da un’eliminazione precoce, dolorosa, che costringe la squadra ad una rimonta impossibile in campionato o ad una serie di difficili exploit europei che, per quanto possibili, restano allo stato attuale difficili da immaginare.

Nell’ultimo match di campionato col Napoli aveva perfino risparmiato alcuni big per la sfida di Coppa Italia al Milan, Claudio Ranieri, consapevole dell’importanza dell’impegno e conscio del fatto che, sebbene non semplice, la strada più facile per conquistare un trofeo o anche una semplice qualificazione europea in vista dell’anno prossimo, passasse dalla kermesse nazionale già vinta ben 9 volte dalla Roma nella sua storia.

La dura legge dell’ex, già subita qualche giorno prima col gol di Leonardo Spinazzola all’Olimpico, ha colpito ancora. Materializzandosi per ben due volte con le sembianze di Tammy Abraham, giustiziere dei giallorossi nella prima frazione con una doppietta. Archiviata con amarezza la Coppa Italia, la Roma si rituffa ora in campionato, attesa dalla sfida col Venezia di domenica alle 12:30 e dalla successiva gara di Parma della giornata successiva. Un doppio impegno che, complice l’importantissima gara di andata del Playoff di Europa League contro il Porto, porterà a delle decisioni forti da parte del 73enne tecnico di Testaccio.

Ranieri ‘ripesca’ i nuovi arrivati: subito in campo a Venezia

Esclusi dalla lista UEFA presentata proprio ieri dal club giallorosso in vista del suddetto appuntamento contro i lusitani (e per gli eventuali turni successivi), Anass Salah-Eddine e Lucas Gourna-Douath scalpitano per trovare posto in campionato. Complici le inevitabili rotazioni che il mister è intenzionato ad operare per non fallire la decisiva doppia sfida al Porto, l’olandese e il francese dovrebbero essere gettati nella mischia a Venezia da titolari.

L’ex Twente ha ottime possibilità di fare il suo esordio dal primo minuto al posto dello stakanovista Angeliño, che ha saltato solo una delle 33 gare stagionali dei capitolini. Nell’ottica di un (temporaneo?) ritorno alla difesa a quattro nel 4-3-3 già proposto nella gara di campionato contro la capolista Napoli, ci sarà spazio anche per il centrocampista prelevato dallo Strasburgo, che per caratteristiche può tranquillamente sostituire lo squalificato Manu Koné.

L’allenatore giallorosso vuole sfruttare al massimo le risorse a sua disposizione, varando di fatto una doppia Roma: quella di campionato, dove avranno il loro spazio i nuovi arrivati, chiamati anche a meritarsi la conferma in vista dell’anno prossimo, e quella europea, a cui si chiede di ottenere risultati nell’immediato. Pena la probabile archiviazione, con troppi mesi di anticipo, di una stagione che rischia di essere ricordata come una tra le peggiori dell’ultimo decennio…