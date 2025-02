Blitz durante Porto-Roma: portano via il gioiellino

Clamoroso l’affare che potrebbe prendere forma in modo sempre più concreto durante il Playoff di Europa League tra i portoghesi e la Roma

Arrivati rispettivamente al diciottesimo e al quindicesimo posto della ‘League Phase‘ dell’Europa League – un piazzamento non certo in linea e col blasone dei club e con la recente storia europea delle due società – Porto e Roma si affrontano nella doppia sfida di febbraio che determinerà l’accesso agli ottavi di finale della kermesse continentale ad una sola delle due contendenti.

Sarebbe semplicemente bastato vincere le partite con compagini di lignaggio e rosa nettamente inferiori per evitare uno scontro dal quale uscirà la prossima avversaria di una tra Lazio ed Athletic Club, protagonisti invece di un brillante cammino nella seconda competizione più importante del calcio europeo.

Il doppio confronto rappresenta un’occasione quasi unica, sia per i lusitani che per i giallorossi, di dare un senso ad una stagione finora deludente. I ‘Dragões‘, lontani ben 8 punti dalla capolista Sporting CP in Liga Portugal, si aggrappano all’Europa League per dare nuovo slancio all’annata. Ancor più importante il Playoff per la Roma, già estromessa dalla Coppa Italia e attardata dalle prime posizioni di classifica in Serie A.

La gara di stasera rappresenta però anche una grande occasione per tutti quegli scout di mercato che vogliono vedere all’opera un giocatore di cui si dice un gran bene. Classe 2007, già capace di lasciare il segno per ben tre volte in campionato, il trequartista ha attirato le attenzioni di giganti come Real Madrid, Manchester United e PSG.

Porto-Roma, il talento in vetrina: si muovono le big d’Europa

Sebbene il mercato invernale nelle principali leghe europee si sia chiuso da un pezzo, gli scout delle big del ‘Vecchio Continente’ sono sempre impegnati nel visionare i profili ritenuti utili alle rispettive cause. Uno di questi è Rodrigo Mora, la stellina del Porto a cui il tecnico dei Ddagões Anselmi ha affidato una maglia da titolare anche nell’importante impegno del giovedì europeo contro la Roma di Claudio Ranieri.

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, osservatori delle Merengues, dei Red Devils e del club transalpino guidato da Al-Khelaifi starebbero monitorando con grande attenzione i progressi del 17enne lusitano, legato al Porto ancora con un contratto da minorenne.

Real Madrid, PSG ve Manchester United scoutları, FC Porto’nun 17 yaşındaki oyuncusu Rodrigo Mora’nın gelişimini takip ediyor. https://t.co/rpah9PNqH4 — Ekrem Konur (@EKonurTR) February 13, 2025

Talentuoso, con margini di miglioramento ancora tutti da esplorare, Mora si sta ritagliando un minutaggio di tutto rispetto nella stagione del club biancoblù, attardato dalla vetta in campionato ma ancora in corsa in Europa. Roma permettendo, ovviamente.