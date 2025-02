Telenovela Dybala, dal ‘gran rifiuto’ all’addio a fine stagione

Il campione argentino, ancora fermo ai box dopo l’infortunio di Oporto, è sempre al centro di voci di mercato: clamoroso retroscena

Negli ultimi tempi ci aveva abituato, come spesso fatto da quando veste la maglia giallorossa, a far parlare di lui per le prodezze sul terreno di gioco. Per i colpi di genio, per l’infinito talento di cui dispone, per il suo essere decisivo: in una sola frase, come spesso ha detto anche mister Ranieri, ‘quello che fa la differenza‘.

Abbastanza inevitabile dunque che ora, costretto ad uno stop forzato dopo il calcione sul ginocchio rimediato da Varela nel corso di Porto-Roma, si torni a parlare di lui in chiave mercato. Lo si è fatto per tanto tempo prima che scattasse il tanto agognato (dai tifosi) rinnovo automatico, ma anche dopo, a causa di presunti indizi provenienti dai social. Per la verità il tormentone sul suo futuro è iniziato diversi mesi fa, con la miccia curiosamente accesa proprio dalla moglie Oriana, che ventilò l’ipotesi di un doppio addio alla Roma. Suo e dell’amico Leandro Paredes, anch’egli legato ai giallorossi da un contratto avente una deadline molto vicina.

Proprio negli ultimi giorni, il famoso bavaglino su tinte gialloblù riportante la scritta ‘Boca Boca Boca‘, sfoggiato al party in cui si celebrava l’arrivo del terzo pargolo a casa del compagno di nazionale, ha ridato fiato all’ipotesi di un imminente approdo dell’ex Juve alla corte degli Xeneizes. Perfino il presidente del club argentino, Juan Romàn Riquelme, si è scomodato nel parlare del possibile acquisto della Joya da parte della sua società. Nuove rivelazioni, diffuse dal portale ‘Cronica.com‘, svelano un ulteriore scenario.

Retroscena Dybala, dal ‘no al Boca al desiderio del giocatore

Il sito argentino riferisce che il giocatore giallorosso, dopo aver ringraziato Riquelme per l’interessamento mostrato nei suoi confronti, avrebbe declinato la proposta perché allettato all’idea di vincere qualcosa con un grande club europeo. Che, per inciso, non è ovviamente la Roma, a cui mancano ancora diversi tasselli prima di potersi considerare una big dalle più alte ambizioni.

Dybala, saputo del corteggiamento del Manchester City di Pep Guardiola nei suoi confronti, ne sarebbe rimasto lusingato. L’idea di approdare in una realtà da anni a vertici del calcio mondiale, alletta non poco il fuoriclasse albiceleste. Gli inglesi, già accreditati per un possibile assalto al giocatore assieme all’Atletico Madrid, sognano il grande colpo low cost da mettere a segno nella prima quindicina del prossimo luglio. Quando, stando all’attuale situazione contrattuale, Dybala potrebbe andare via alla semplice corresponsione della clausola da 12 milioni di euro presente nell’accordo con la Roma.