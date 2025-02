Dalla Roma al Mondiale, il grande ex chiama: patto d’onore da 8 milioni

L’accordo verbale tra i due club potrebbe essere messo in discussione: la Roma spinge per l’acquisto del jolly tuttofare

Già protagonista di un mercato invernale frenetico, convulso – per qualcuno forse improvvisato – caratterizzato dall’arrivo di ben tre profili nelle ultime 24 ore di contrattazioni, il club giallorosso è ora quasi esclusivamente concentrato sulla spinosa (quanto meno per alcuni giocatori) questione dei rinnovi.

Lungi dall’essere una priorità secondaria, il DS Florent Ghisolfi ha rotto gli indugi sulle situazioni di due gioielli del settore giovanile che fino ad un paio di giorni fa sarebbero stati liberi di accasarsi altrove a costo zero: parliamo dell’esterno destro Mattia Mannini e del centrocampista Alessandro Romano, i due classe 2006 in scadenza di contratto.

Le firme per il prolungamento dell’accordo (fino al 2028 il primo, fino al 2027 il secondo) sono arrivate nella giornata di martedì. Ora il club capitolino torna a riaprire i colloqui col croato Sergej Levak e con l’attaccante italo-americano Giulio Misitano, la situazione più difficile da concretizzare.

Intanto anche i big, i titolari inamovibili della prima squadra, sono vicini ad allungare il loro matrimonio coi colori giallorossi. I rinnovi del portiere Mile Svilar (scadenza 2026) e il centrocampista Leandro Paredes sono cerchiati in rosso nell’agenda del dirigente transalpino. Per entrambi il più sembra esser stato fatto, con solo alcuni dettagli da limare.

E poi c’è lui, la grande sorpresa della stagione. Uno che, nonostante sia stato fermo ai box per due mesi, ha già battuto il suo score personale di marcature in Serie A. Senza che nemmeno fosse questo il motivo per cui scende in campo quasi tutte le domeniche macinando chilometri e mettendosi a disposizione con un’abnegazione senza pari. La questione resta complessa.

Saelemaekers, il dialogo continua: spunta l’accordo verbale

Arrivato anch’egli alla Roma nelle battute finali di un altro mercato, quello estivo, Alexis Saelemaekers ha conquistato quasi subito il pubblico giallorosso. Tempo di smaltire un fastidioso infortunio che lo aveva messo fuori casa proprio a Genova, alla quarta giornata, nel match che ha segnato l’esonero di Daniele De Rossi deciso dai Friedkin.

Il giocatore belga, com’è noto, è stato protagonista di uno scambio di prestiti con Tammy Abraham, finito a Milano agli ordini di Paulo Fonseca, a sua volta licenziato dal Milan ma dopo diversi mesi. E casualmente proprio dopo la gara di campionato con la Roma. Il club giallorosso lavora da tempo coi rossoneri all’acquisto definitivo dell’ex Bologna. Col centravanti inglese che, almeno nelle intenzioni di Ghisolfi, dovrebbe restare a Milano completando lo scambio.

Nessuno ignora però le difficoltà di un tale disegno. Il Milan non ha affatto deciso di tenere il britannico anche per le prossime stagioni, oltre ad aver constatato – se ce ne fosse bisogno – il valore del jolly belga per un possibile ritorno a Milano. Gli stessi tifosi rossoneri, già incantati dalle prestazioni del classe ’99 nel suo anno in prestito al Bologna, lo riaccoglierebbero a braccia aperte.

L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ riferisce anche di una sorta di accordo verbale, un ‘patto d’onore’, che avrebbero fatto giallorossi e meneghini lo scorso agosto a proposito del cartellino del belga: 8 milioni per l’acquisto definitivo dello stesso da parte della Roma. Peccato che nel frattempo all’ombra del Duomo siano cambiate tante, troppe, cose. E che nulla sia stato effettivamente messo nero su bianco dai club.

In attesa di capire le mosse delle due società, il giocatore – che ancora non si sbilancia sul suo futuro – è accreditato per un grande ritorno in nazionale dopo l’insediamento, sulla panchina dei ‘Diavoli Rossi’, di un certo Rudi Garcia, un personaggio molto conosciuto dalle parti di Trigoria. L’obiettivo dichiarato di Alexis è quello di diventare una vera e propria colonna del Belgio in vista dell’atteso Mondiale del 2026.