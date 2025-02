La firma con la Roma lo spedisce al Milan: colpo Champions

Il club rossonero, in piena crisi dopo l’ultima sconfitta di Bologna, lavora alla squadra del futuro: c’è il via libera dalla Roma

Immaginare un disastro di simili proporzioni dopo l’incoraggiante esordio, con relativa vittoria finale, in quel di Riyadh in occasione dell’assegnazione della Supercoppa Italiana, sarebbe stato difficile per chiunque. Rimandando indietro le lancette del tempo però, i più attenti ricorderanno sicuramente come fosse stato lo stesso artefice del trionfo in terra d’Arabia, Sergio Conceiçao, a lanciare un grido di allarme proprio all’indomani della trasferta: “C’è molto da lavorare, non abbiamo ancora fatto niente“. Mai ammonimento fu più opportuno. Sebbene sia servito a poco.

Eliminato dalla Champions per mano di quel Feyenoord dal quale il club meneghino ha prelevato a gennaio il bomber Santiago Gimenez – tra l’altro a segno nella gara di ritorno di San Siro – attardato in campionato dopo i troppi passi falsi sofferti dalla squadra, ora al club rossonero non resta che la Coppa Italia. Competizione nella quale troverà peraltro in semifinale l’Inter: difficile che i nerazzurri sbaglino ancora una volta l’appuntamento con la vittoria coi rivali cittadini, già sostiene qualcuno. Così come appaiono evidenti le ripercussioni nel caso di un’uscita dalla kermesse per mano dei ‘cugini’.

Al Diavolo rimane solo la Coppa perché il bilancio in campionato è drammatico: ottavo posto, a meno 8 dalla Juve quarta e con un solo punto di vantaggio sulla Roma, che pure sarebbe partita ad handicap ma che ora è in grande forma, non lasciano presagire una rimonta per un posto al sole. Quello tra le prime 4. Ecco che allora, come spesso accade in questi casi, si guarda già alla prossima stagione. E al mercato, ovviamente.

Paredes rinnova, la Roma lascia il big al Milan: colpo inglese

Come vi abbiamo riportato di recente, il club giallorosso sta per mettere nero su bianco con Leandro Paredes, il centrocampista argentino in scadenza di contratto e già accostato insistentemente al Boca Juniors da mesi. Il rinnovo per altre due stagioni, ormai imminente, fa certamente il gioco di Ibrahimovic nella caccia ad un centrocampista di grande spessore ed esperienza.

Si tratta ovviamente di Casemiro, il brasiliano ormai separato in casa in quella polveriera chiamata Manchester United. Già sondato con attenzione dal club di Trigoria a gennaio, quando l’addio dell’argentino pareva davvero vicino, ora l’ex merengue è nel mirino del Milan. Lo riferisce il portale iberico ‘Fichajes.net’, che ricorda come colui che di fatto è considerato un esubero tecnico dalle parti di Old Trafford potrebbe essere liberato senza troppe pretese dal glorioso club britannico.