La Juve lo manda alla Roma: esonero e via libera clamoroso

La clamorosa indiscrezione di mercato apre degli scenari inimmaginabili fino a qualche settimana fa: anche la Roma in ballo

Lungi dall’essere cristallizzato – non lo è nemmeno per chi sta disputando un’annata straordinaria alla guida dei rispettivi club – il mercato degli allenatori è sempre più in fermento. Nonostante sia stato in testa alla classifica fino alla settimana scorsa, con l’appoggio incondizionato dei giocatori e della piazza, Antonio Conte non è affatto certo di restare sulla panchina del Napoli anche il prossimo anno. Le ‘solite’ aspettative sui programmi a medio/ lungo termine – le stesse che hanno di fatto causato gli addii, da fresco vincitore del titolo – a Juve ed Inter si stanno riaffacciando minacciosamente dalle parti del Vesuvio.

Complici le enormi difficoltà evidenziate dai bianconeri e dal Milan – due big che, a diverso titolo e in differenti periodi storici, hanno corteggiato il salentino – il profilo di Conte è ora nuovamente accostato ai succitati club. Per non parlare delle voci, mai sopite, su un suo possibile approdo alla Roma, che già aveva sondato la pista in passato. E che, per inciso, ha l’importante lacuna del nuovo tecnico da colmare.

Capitolo Gasperini: il guru della Dea ha annunciato qualche giorno fa che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026. È bastato questo per far tornare il suo nome tra i papabili per la panchina giallorossa. Ma anche per quella della Juve, dati gli ultimi incredibili sviluppi della situazione Thiago Motta. Un intreccio incredibile che il giornalista Sandro Sabatini, dal suo canale Youtube, ha provato a districare. Con delle rivelazioni davvero sorprendenti.

Da Conte a Gasperini: l’addio di Motta e i riflessi sulla Roma

“Thiago Motta non sarà l’allenatore della Juve il prossimo anno, ma al momento non ci sono certezze adesso su chi prenderà il suo posto. Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio, hanno avuto modo di sondare l’eventuale disponibilità di Gasperini. L’ex dirigente del Napoli e il suo staff hanno comunque mandato, attraverso la Juventus e degli amici comuni, dei messaggi anche ad Antonio Conte“, ha detto il giornalista dal suo canale social. Ecco servita la bomba di mercato che coinvolge anche la Roma.

“Al momento la situazione è che, con la Juventus qualificata in Champions League, la guida della squadra dovrebbe essere affidata a Gasperini o a Conte. Questo è il quadro, comunque vincolato alla conquista di un posto in Champions League, altrimenti sia l’attuale tecnico dell’Atalanta che quello del Napoli, avranno delle offerte migliori della Juventus“, ha concluso.

Già candidati ad assumere il ruolo di eredi di Ranieri alla guida del club capitolino, i due grandi ex della ‘Vecchia Signora’ sono dunque corteggiati anche dalla stessa Juve. A breve, oltretutto, entrambi potrebbero finire nelle mire del Milan, club in cui la posizione di Sergio Conceiçao risulta traballante perfino nella stagione in corso.

Insomma, il convulso e frenatico valzer delle panchine è appena iniziato. Gli intrecci, molteplici, sono ancora ben lungi dall’esser definiti. Molto dipenderà dalla volontà dei diretti interessati di mettersi in gioco con un nuovo progetto. Che sia a Torino, a Roma o a Milano, non è dato sapere.