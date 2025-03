Dal Milan alla Roma: ha detto sì all’investimento milionario

Sempre vivi gli intrecci di mercato tra il club giallorosso e quello meneghino: l’ultima indiscrezione stravolge lo scenario

Già affrontatisi in due sfide che, per motivi diversi, hanno segnato la stagione di entrambi i club, Milan e Roma hanno un canale aperto in vista della prossima finestra di scambi. Quella dalla quale dovranno nascere i roster per l’annata 2025/26.

Dopo aver concluso, proprio sul finire della scorsa sessione estiva di scambi, il doppio affare Abraham-Saelemaekers, le due società a gennaio si sono date battaglia anche per Lucas Gourna-Douath, che poi ha scelto la Roma, nonché per Lorenzo Lucca, il bomber dell’Udinese poi rimasto, almeno per ora, in Friuli.

Tralasciando in questa sede il rumor che avrebbe voluto un certo Bryan Cristante tornare nel club in cui si era formato a livello giovanile, capitolini e meneghini devono sbrogliare la matassa del succitato scambio di prestiti tra il centravanti inglese e lo straordinario jolly belga. Una questione complessa, che vive anche di un presunto accordo verbale tra le parti che però potrebbe clamorosamente essere disatteso dal club rossonero.

In questo senso, restando all’agognato acquisto definitivo di Saelemaekers da parte della Roma, emergono importanti novità. Veicolate per bocca dello stesso calciatore, intercettato ai microfoni del portale ‘Idealista‘.

Saelemaekers, l’indizio non mente: ecco cosa vuole il belga

Protagonista di una stagione eccezionale coi colori giallorossi – oltre ad aver messo la firma sei volte in campionato, suo record personale in A, il belga si è contraddistinto anche per la sua apprezzata duttilità tattica – Saelemaekers riflette sul suo futuro. Ma intanto strizza l’occhio alla Lupa, come si evince dalle parole rilasciate nella citata intervista.

“A Roma sto bene. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e dei tifosi che mi hanno sostenuto da subito. Questo per me è stato molto importante. Il derby? Una grande gioia, perché queste partite rappresentano molto per i tifosi. Per noi calciatori sono uno stimolo in più proprio perché sappiamo quanto sia importante a livello emotivo“, ha esordito.

Poi, la rivelazione che potrebbe dire molto sulle sue intenzioni per il prossimo futuro: “Cosa mi ha sorpreso di Roma? Non ha bisogno di presentazioni, è una città meravigliosa, non a caso è la Capitale del mondo. Non ho ancora pensato in maniera approfondita di acquistare casa qui, perché sono arrivato da pochi mesi, ma sicuramente sono interessato a questo mercato e sto facendo delle valutazioni“, ha detto l’ex Bologna.