Polemiche e panchine, addio al rinnovo: Ranieri scrive il finale

Unica nota davvero stonata nello straordinario momento di forma della Roma, il big sembra arrivato al capolinea della sua avventura giallorossa

Sono ormai diverse settimane che, tanto all’interno del ‘Centro Sportivo Fulvio Bernardini’, quanto negli spogliatoi destinati alla squadra per le partite interne ed esterne, si respira un’aria diversa. Claudio Ranieri, a cui manca davvero solo la bacchetta magica per completare il travestimento da mago – del resto fino a ieri era Carnevale – è riuscito a risollevare le sorti di una squadra che, prima del suo arrivo, navigava in acque davvero periciolose.

Al netto di qualche ovvia difficoltà iniziale, la sua terza avventura sulla panchina giallorossa si sta rivelando fruttuosa ed iper positiva. Unico neo: l’eliminazione patita per mano del Milan nello sfortunato quarto di finale di San Siro lo scorso 5 febbraio. A questa data, e a questo match, risale anche l’ultima partita in trasferta disputata da un certo Mats Hummels, per mesi simbolo della rivoluzione silenziosa del tecnico testaccino e poi finito nuovamente in naftalina nelle ultime settimane.

Per la verità il tedesco nell’ultimo mese non ha saltato solo le gare lontano dall’Olimpico: al suo attivo c’è solo la gara interna col Monza, quella disputata lunedì 24 febbraio, quella nella quale non è sembrato il campione che lo stesso Ranieri era riuscito a rivitalizzare, esaltandone le indubbie qualità di leader del pacchetto arretrato.

Col Como, nella scorsa partita di campionato, il tedesco è finito nuovamente in panchina, ‘sfogandosi’ poi il giorno dopo con un post sarcastico di dubbio gusto. Ranieri, vecchia volpe, se l’è presa il giusto. Senza fare drammi ma senza gradire più di tanto soprattutto le modalità di comunicazione dell’ex Dortmund, già avvezzo a comunicare i suoi stati d’animo sui social.

Hummels, il futuro è già scritto: addio a fine stagione

Come sottolineato anche dal ‘Corriere dello Sport‘ nella sua edizione odierna, difficilmente il 36enne verrà schierato titolare per la difficile e decisiva gara contro l’Athletic Club in Europa League. Al netto della possibile indisponibilità di Zeki Celik, forse in questo momento Hummels non fornisce quelle garanzie di cui Ranieri ha bisogno. Quanta di questa ‘sfiducia’ sia dovuta al discusso post su Instagram sopra citato, nessuno è in grado di dirlo. Quello che però può essere affermato è che l’allenatore, di concerto con la società e con l’apparente benestare del calciatore, avrebbe preso la sua decisione per il futuro.

Sulla scia di indiscrezioni già abbondantemente emerse nelle ultime settimane, il difensore teutonico non rinnoverà il suo contratto col club giallorosso, in scadenza il prossimo 30 giugno. Hummels tornerà certamente utile da qui a fine stagione, forse già domenica prossima nella difficile trasferta di Empoli, ma poi a fine anno sarà addio. Potrà probabilmente tornare a Roma solo per una vacanza: lunga o breve, lo deciderà lui. Sicuramente ne saremo informati via social…