De Zerbi out e rossoneri rifiutati: via libera Roma

Il brillante tecnico bresciano al centro di un inaspettato rifiuto: la Roma ha campo libero per il suo disegno di mercato

La vetta della Ligue 1 è lontana, ma forse di più non si poteva fare. L’ambizione è quella di sempre, ma la situazione di partenza – uno scialbo ottavo posto, fuori da ogni competizione europea dopo i disastrosi risultati della stagione passata – non autorizzava troppi voli pindarici. Del resto il confronto con quel gigante chiamato PSG – brillante anche in Champions League, al netto dell’immeritata e beffarda sconfitta col Liverpool nell’andata degli ottavi di finale – si presentava impari. Eppure lui, Roberto De Zerbi, ha saputo dare un’identità precisa alla sua creatura, ponendo le basi per un futuro davvero radioso.

Secondo in classifica col suo Olympique Marsiglia, dove brilla la stella di quel Mason Greenwood tornato ai fasti della sua eccezionale carriera giovanile, l’allenatore bresciano è tornato nell’orbita di tutti quei club italiani che, per i più disparati motivi, stanno pianificando un cambio alla guida tecnica delle rispettive rose.

Già accostato al Milan per il post-Conceiçao, corteggiato segretamente anche dalla Roma come profilo gradito per raccogliere la preziosa eredità di Claudio Ranieri, l’ex mister del Sassuolo continua ad essere stimatissimo dagli addetti ai lavori. Gli stessi giocatori che, di volta in volta, diventano obiettivi di mercato del club francese, mostrano spesso entusiasmo all’idea di lavorare con l’innovativo tecnico.

Proprio in virtù di tali considerazioni, sta creando scalpore la decisione di un attaccante, cercato appunto dalla società transalpina, che non solo avrebbe rifiutato il corteggiamento del Nizza, ma anche quello messo in atto dallo stesso Marsiglia. La Roma, altro club sulle tracce del giocatore africano, gongola al constatare l’inaspettato via libera.

Moses Simon vuole la Roma: De Zerbi beffato

Come riportato dal portale ‘Africafoot.com‘, il club giallorosso sarebbe in cima alle preferenze di Moses Simon, attaccante nigeriano del Nantes già autore di 6 gol e 7 assist nel campionato francese.

Nonostante il succitato interesse mostrato dal Nizza e dal Marsiglia, l’africano sente il bisogno di confrontarsi con una realtà differente. Florent Ghisolfi, il DS dei giallorossi che ben conosce il ricco bacino francese, lo ha messo nel mirino: la disponibilità del giocatore potrebbe facilitare la chiusura di un colpo che non dovrebbe nemmeno essere troppo oneroso per le casse del club.

Col contratto in scadenza nel 2026 ed un rinnovo che, se anche proposto dai gialloverdi di Francia, non sarebbe accettato dall’attaccante, la Roma può sfruttare la ghiotta occasione di mercato. Con buona pace di De Zerbi, forse sorpreso dal rifiuto di unirsi alla sua idea di calcio da parte del velocissimo attaccante esterno.