“Gasperini alla Roma”, tifosi sconvolti: l’ha detto da presidente

L’annuncio dello storico volto del mondo del calcio cambia lo scenario attorno al nuovo allenatore della Roma: il tecnico è ora in pole

Come se non bastasse la già nutritissima schiera di nomi – tutti prestigiosi – accostati al club giallorosso per il dopo-Ranieri, nelle ultime settimane un altro blasonato profilo, già ambìto in passato dai grandi club del nostro campionato, è salito prepotentemente alla ribalta, guadagnandosi subito un posto di rilievo nella corsa alla panchina della Roma.

Dopo aver dichiarato di non essere affatto sicuro di rinnovare il suo contratto con l’Atalanta in scadenza a giugno 2026, Gian Piero Gasperini è diventato uno degli allenatori più corteggiati d’Italia. Lo vuole il Milan, ormai certo di separarsi da Sergio Conceiçao a fine anno, ci pensa la Juve, al netto del clamoroso rientro della ‘Vecchia Signora’ nella corsa scudetto. Ed è stuzzicata all’idea anche la Roma, che non ha ancora sciolto i dubbi sull’importante figura chiamata a raccogliere la preziosa eredità di Sir Claudio.

Al netto di indiscrezioni e segnali che uno dei favoriti per la futura guida del club giallorosso, tale Carlo Ancelotti, continua a lanciare, il profilo dell’allenatore di Grugliasco sembra perfetto per le esigenze della Lupa. Già vicino ad approdare a Trigoria qualche anno fa, quando poi decise di rinnovare appunto fino al 2026 il suo legame con la Dea, Gasp è a caccia di una nuova avventura. La sua casa potrebbe diventare proprio la Capitale, come sostenuto da un vecchio amico di lunga data che, tra l’altro, è stato suo presidente dal 2006 al 2010, nella comune esperienza all’ombra della Lanterna.

“Merita una piazza come Roma”: Preziosi tira la volata a Gasp

Proprio alle dipendenze di Enrico Preziosi, il presidente a capo del Genoa dal 2003 al 2021, il tecnico piemontese ha iniziato a costruirsi una rispettabilissima, poi diventata di primo livello, carriera da allenatore di spicco del nostro campionato. L’ex numero uno del Grifone, intercettato ai microfoni di Tuttosport, ha parlato proprio di Gasperini e delle innumerevoli voci sul suo conto.

“Gasperini è un assolutista con una filosofia vincente. Ha la capacità di “vedere” i giocatori, anche giovani, e di inserirli senza paura. Le sue qualità sono il gioco e la mentalità. La sua chiave vincente è il modo in cui aggrega i giocatori. Ha le sue idee e il suo metodo, che difficilmente cambia. Gian Piero è sangue e arena“, ha esordito l’imprenditore. Che poi non ha fatto mistero su dove vorrebbe vedere il suo ‘deflino’ il prossimo anno.

“Spero che Gasp vada in un grande club, si merita una piazza prestigiosa come può essere la Roma“, la clamorosa rivelazione di Preziosi. Che ha così scatenato la fantasia dei tifosi giallorossi.