Colpo rossonero senza clausola: hanno fregato la Juve

La big ha messo gli occhi sull’ex calciatore della Juve: l’affondo a costi ridotti non fa il gioco del club bianconero

Tramortita da un’Atalanta in assoluto stato di grazia, che ha ricacciato le già flebili speranze bianconere di rientrare nella lotta scudetto che pure la vedeva, prima del match con la Dea, inseguire la capolista Inter a soli 9 punti di distanza ma con una gara in meno, la Juve si lecca le ferite e guarda già al futuro.

Un domani che in ogni caso non potrà prescindere dall’accesso alla Champions League dell’anno prossimo attraverso il piazzamento da conseguire in campionato. Se la Lazio di Marco Baroni ha fallito temporaneamente l’operazione sorpasso, dietro Bologna e Roma – senza dimenticare il pur discontinuo Milan – corrono.

Sottolineando che senza la qualificazione all’Europa che conta, la posizione di Thiago Motta si farebbe ancor più traballante di quello che già è, la dirigenza bianconera guarda al mercato come panacea di tutti i mali.

Giuntoli e soci in ogni caso hanno già speso – sebbene alcune operazioni, anche a gennaio, siano state concluse in prestito – ingenti somme nelle due precedenti sessioni di scambi, indi per cui la Juve dovrà impegnarsi nel trovare soluzioni low cost o formule particolari per arrivare ai grandi obiettivi designati per il prossimo anno. Oppure fare affidamento su precedenti accordi di cessione che avevano previsto l’inserimento di una percentuale sulla rivendita del calciatore venduto a terzi.

Uno di questi, una giovane promessa passata anche, per 6 mesi, dalla cura Mourinho a Roma, sta letteralmente facendo faville in quel di Bournemouth, in un club che è tra le maggiori sorprese del campionato inglese.

Huijsen-Liverpool, offerta al ribasso dei Reds: Juve al palo

Come riferito dal portale ‘TeamTalk.com‘, e come già anticipato dalla nostra redazione circa tre settimane fa, anche il Liverpool si è iscritto alla corsa per Dean Huijsen, il prodotto della Juve Next Gen passato la scorsa estate alle ‘Cherries‘ per poco più di 15 milioni. Oltre ad attendere eventuali altri bonus fino ad un massimo di tre miliioni, la ‘Vecchia Signora’ si è garantita una percentuale del 10% sulla rivendita del centrale spagnolo nato ad Amsterdam.

Nonostante l’interesse sul calciatore sia davvero vivo (altri club inglesi, nonché l’Atletico ma anche il Real Madrid lo hanno messo nel mirino), pare che nessuno sia disposto, almeno per ora, ad onorare la clausola di 60 milioni presente nel suo contratto.

Nemmeno il pur ambizioso Liverpool, che però non intende per questo mollare la presa. Secondo il succitato portale britannico i Reds potrebbero offrire fino a 30-35 milioni per convincere il Bournemouth a cedere il suo gioiello. Una proposta che non incontrerebbe i favori del club britannico ma nemmeno quelli della Juve, che si ritroverebbe ad incassare la metà di quanto potrebbe fare se fosse pagata la clausola rescissoria.